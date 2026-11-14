Европейският вицешампион се оказа твърде силен за България в квалификациите за Евро 2027

Женският национален отбор по баскетбол на България отстъпи пред европейския вицешампион и бронзов медалист от последното Световно първенство Испания с 64:85 (21:20, 16:18, 16:25, 11:22). Двубоят от втория кръг в група J от втория етап на квалификациите за Европейското първенство през 2027 година се изигра в Самоков. Загубата бе първа за българките, които продължават с актив 1-1, докато испанките постигнаха втори пореден успех и оглавиха временното класиране.

Испания пречупи България в Самоков

Селекционерът Таня Гатева заложи на Гергана Иванова, Карина Константинова, Радостина Димитова, Борислава Христова и натурализираната американка Кайла Хилсман. Българките започнаха спокойно срещу именития си противник, повеждайки с 12:8. Последва равностойна игра, а след 10 минути "лъвиците" водеха с 21:20 след тройка на Радостина Димитрова. Те продължиха с добрите си изяви и отново взеха 4 точки аванс при 27:23 и впоследствие при 32:28 след още един точен изстрел от далечна дистанция на Димитрова в средата на втория период. Националките задържаха водачеството почти до края на първото полувреме, но при оставаща минута Ияна Мартин осигури преднина от 38:37 за Испания на почивката.

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След паузата европейският вицешампион пое контрола върху мача и се откъсна с 14 точки напред при 61:47 при оставащи две минути от третата четвърт. Преди последната част българките изоставаха с 53:63. В оставащото време състезателките на Испания поддържаха преднина над 10 точки, а най-голямата разлика достигна 23 точки. Борислава Христова бе най-резултатна за българския тим с 15 точки и 4 борби. Кайла Хилсман завърши с "дабъл-дабъл" от 13 точки и 11 борби, Радостина Димитрова отбеляза 11 точки, а Гергана Иванова - 10. За Испания Ияна Мартин реализира 26 точки и 5 асистенции.

Първите два тима от всяка група ще се класират за Еврошампионата през следващата година, присъединявайки се към четирите домакина - Белгия, Финландия, Литва и Швеция. След два изиграни мача България има еднакъв актив с Хърватия. За "лъвиците" предстои с Чехия на 17 ноември, вторник. / БТА

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