Поредно голямо признание за Александър Везенков в световния баскетбол

10 октомври 2025, 09:48 часа 161 прочитания 0 коментара
Най-добрият български баскетболист Александър Везенков бе избран за втора поредна година за най-добър играч извън НБА според анкета сред генералните мениджъри на Националната баскетболна асоциация.

Българският ас на Олимпиакос събра 44%, докато негов подгласник е германският нападател на Партизан Исаак Бонга, който е събрал само 10% от вота.

Везенков е познато име в американската НБА, след като игра за Сакраменто Кингс през сезон 2023-24, преди да се върне в Олимпиакос, който е сред доминиращите отбори в Евролигата, а Везенков е най-добрият му реализатор. 

Стефан Йорданов
