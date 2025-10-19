Кевин Дюрант пренаписа финансовата история на НБА с нов 8-цифрен договор!

Четирикратният олимпийски шампион с тима на САЩ Кевин Дюрант подписа договор с отбора на Хюстън Рокетс, съобщи ESPN.

Дюрант става лидер в историята на НБА по общите спечелени пари

Новият контракт е за две години е и на стойност 90 милиона долара, като има опция и за продължение през сезон 2027/28. Дюрант имаше право на продължение на договора срещу максимален размер от 120 милиона долара, ако избере отново Хюстън, но той направи известна отстъпка, за да гарантира финансовата гъвкавост на клуба и да положи основата на дългогодишно партньорство.

Така Дюрант става лидер в историята на НБА по общите спечелени пари - 598,2 милиона долара, като това са сумите от всичките му договори. Той надмина по този показател четиркратния шампион в НБА ЛеБрон Джеймс от Лос Анджелис Лейкърс, който е с общо 583,9 милиона долара.

Хюстън привлече 37-годишния Кевин Дюрант през юли в резултат на замяна с Финикс Сънс. Той е единственият четирикратен олимпийски шампион по баскетбол. Дюрант два пъти е бил най-полезен играч във финалите на НБА и 15 пъти е бил участник в Мача на звездите. Той е играл още за Оклахома, Голдън Стейт, с който два пъти е шампион, както и Бруклин.

