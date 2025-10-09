Национали на България по баскетбол с победи в европейските турнири

Баскетболните национали на България Йордан Минчев и Константин Костадинов записаха победи в двубои от европейските клубни турнири. Тимът на 26-годишния сливналия Кемниц се наложи над литовския Литкабелис с 86:67 у дома в мач от втория кръг в група В на турнира Еврокъп. Костадинов и неговият Тенерифе постигнаха успех при визитата си на италианския Трапани с 84:78 в среща от първия кръг в група D на Шампионска лига на ФИБА.

Победи за Йордан Минчев и Константин Костадинов

Победата беше първа за Кемниц, който заема четвърто място във временното класиране в групата с актив 1-1. Минчев беше близо до "дабъл-дабъл" и допринесе за успеха с 10 точки, 8 борби и 1 асистенция за 29 минути на терена. Най-резултатен за Кемниц беше Тай Брюър с 19 точки и 3 борби. Германският състав изигра силен мач и водеше с 53:29 още на почивката, а преди последния период резултатът бе 71:46.

В турнира Еврокъп за Кемниц предстои гостуване на турския Бешикташ на 15 октомври, а преди това Йордан Минчев и съотборниците му посрещат Лудвигсбург в двубой от Бундеслигата на 10 октомври.

Тенерифе от своя страна оглави временното класиране в групата, а в следващата си среща от турнира ще приеме израелския Бней Херцлия на 14 октомври. Преди това Костадинов и съотборниците му ще гостуват на Морабанк Андора в елитното испанско първенство на 11 октомври. Срещу тима на Трапани Константин Костадинов остана на терена малко повече от четири минути, като успя да запише 2 точки. Най-резултатен от съотборниците на българина беше Арън Дорнекамп с 13 точки, 3 борби и 2 асистенции.

