Везенков отново е №1 в Европа! Българинът се изравни с легенда на баскетбола

Отличното индивидуално представяне на Александър Везенков при обрата за победа на Олимпиакос срещу Макаби Тел Авив с 95:94 (22:24, 18:24, 25:22, 30:24) в четвъртък вечер донесе награда за българския национал за "Най-полезен играч" (MVP) в петия рунд на редовния сезон в Евролигата, съобщава организацията. Везенков завърши двубоя с 23 точки, след като вкара 6/7 изстрели под коша, 2/5 от зоната за три точки и всички пет от наказателната линия. Българинът също така помогна с десет борби и две асистенции, а срещу него бяха извършени две лични нарушения. Така той заслужи оценка +31 по индекса за представяне PIR, която беше най-висока в петия кръг на редовния сезон.

Везенков се изравни с легендата на АСВЕЛ Вильорбан

Везеков получава MVP наградата в Евролигата за втори път от началото на годината и е първият с повече от една през настоящия сезон. Българският национал има 16 приза и по този показател е равен на второто място с легендата Нандо Де Коло от АСВЕЛ Вильорбан. Двамата изостават само от Шейн Ларкин от Анадолу Ефес Истанбул, който има 19.

През тази година Везенков е средно с по 19.4 точки, 10.0 борби и 1.2 асистенции средно на мач. Българинът е с най-висок среден PIR с 25.6, водейки с 3.2 пункта Джордан Нуора от Цървена звезда, а освен това е лидер по борби и четвърти по точки. Така Везенков, MVP на Евролигата от 2022/2023, е ранният лидер в надпреварата за най-добър играч на турнира през 2025/2026.

Само двама баскетболисти се доближиха до представянето на Везенков в петия рунд. Чеди Осман от Панатинайкос завърши с PIR +30, след като вкара рекордните в кариерата си 29 точки за победа с 95:81 (22:21, 21:21, 26:10, 26:29) срещу Анадолу Ефес Истанбул. Съотборникът на Везенков - Никола Милутинов, също е с +30 от успеха в четвъртък.

В петък вечер българският национал Коди Милър-Макинтайър заслужи +22 за представянето си при победата на Цървена звезда с 90:75 (20:25, 23:14, 24:14, 23:22) срещу Реал Мадрид. Той записа 18 точки, осем борби и осем асистенции. Индексът PIR е съставен от добавени точки, борби, асистенции, отнемания, блокове и нарушения, от които се вадят пропуски от игра, пропуски от нарушения, загубени топки, блокирани изстрели и извършени нарушения. Рекордът с +63 се държи от американеца Танока Биърд от 2004, а най-доброто лично постижение на Везенков е +52 от 10 януари 2025. Тогава той отбеляза 45 точки на Байерн Мюнхен. / БТА

