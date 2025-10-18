Войната в Украйна:

Везенков отново е №1 в Европа! Българинът се изравни с легенда на баскетбола

18 октомври 2025, 18:12 часа 205 прочитания 0 коментара
Везенков отново е №1 в Европа! Българинът се изравни с легенда на баскетбола

Отличното индивидуално представяне на Александър Везенков при обрата за победа на Олимпиакос срещу Макаби Тел Авив с 95:94 (22:24, 18:24, 25:22, 30:24) в четвъртък вечер донесе награда за българския национал за "Най-полезен играч" (MVP) в петия рунд на редовния сезон в Евролигата, съобщава организацията. Везенков завърши двубоя с 23 точки, след като вкара 6/7 изстрели под коша, 2/5 от зоната за три точки и всички пет от наказателната линия. Българинът също така помогна с десет борби и две асистенции, а срещу него бяха извършени две лични нарушения. Така той заслужи оценка +31 по индекса за представяне PIR, която беше най-висока в петия кръг на редовния сезон.

Везенков се изравни с легендата на АСВЕЛ Вильорбан

Везеков получава MVP наградата в Евролигата за втори път от началото на годината и е първият с повече от една през настоящия сезон. Българският национал има 16 приза и по този показател е равен на второто място с легендата Нандо Де Коло от АСВЕЛ Вильорбан. Двамата изостават само от Шейн Ларкин от Анадолу Ефес Истанбул, който има 19.

През тази година Везенков е средно с по 19.4 точки, 10.0 борби и 1.2 асистенции средно на мач. Българинът е с най-висок среден PIR с 25.6, водейки с 3.2 пункта Джордан Нуора от Цървена звезда, а освен това е лидер по борби и четвърти по точки. Така Везенков, MVP на Евролигата от 2022/2023, е ранният лидер в надпреварата за най-добър играч на турнира през 2025/2026.

Александър Везенков

Само двама баскетболисти се доближиха до представянето на Везенков в петия рунд. Чеди Осман от Панатинайкос завърши с PIR +30, след като вкара рекордните в кариерата си 29 точки за победа с 95:81 (22:21, 21:21, 26:10, 26:29) срещу Анадолу Ефес Истанбул. Съотборникът на Везенков - Никола Милутинов, също е с +30 от успеха в четвъртък.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В петък вечер българският национал Коди Милър-Макинтайър заслужи +22 за представянето си при победата на Цървена звезда с 90:75 (20:25, 23:14, 24:14, 23:22) срещу Реал Мадрид. Той записа 18 точки, осем борби и осем асистенции. Индексът PIR е съставен от добавени точки, борби, асистенции, отнемания, блокове и нарушения, от които се вадят пропуски от игра, пропуски от нарушения, загубени топки, блокирани изстрели и извършени нарушения. Рекордът с +63 се държи от американеца Танока Биърд от 2004, а най-доброто лично постижение на Везенков е +52 от 10 януари 2025. Тогава той отбеляза 45 точки на Байерн Мюнхен. / БТА

ОЩЕ: Поредно голямо признание за Александър Везенков в световния баскетбол

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Александър Везенков евролига информация 2025
Още от Баскетбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес