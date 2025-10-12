Саша Везенков блести в дербито на Гърция! Българинът поведе Олимпиакос към драматичен успех

Отборът на Олимпиакос победи с 90:86 Панатинайкос в голямото дерби на гръцкото баскетболно първенство, а с най-голям принос за успеха на "червено-белите" бе българинът Александър Везенков. Родната звезда реализира 22 точки, овладя шест борби и направи две асистенции, а Олимпиакос вече има две победи след два изиграни кръга.

Олимпиакос победи Панатинайкос

Двубоят в Двореца на мира и приятелството бе много равностоен, с много смени на водачеството. В началото предимството бе за гостите от Панатинайкос, които играха без лидера си Кендрик Нън, който е с травма.

Olympiacos defeated Panathinaikos in the Greek Basket League (90:86), led by Sasha Vezenkov and Tyler Dorsey. 🔴⚪️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/IZiJhmF2Bk — Basketball Sphere (@BSphere_) October 12, 2025

В последната четвърт обаче предимството бе на страната на Олимпиакос, който допусна да изостава в резултата единствено при 80:81. Тайлър Дорси добави още 16 точки за победителите, докато за Панатинайкос Ти Джей Шортс бе най-добър с 19 точки, предава БТА.

ОЩЕ: Поредно голямо признание за Александър Везенков в световния баскетбол