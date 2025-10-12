Войната в Украйна:

Саша Везенков блести в дербито на Гърция! Българинът поведе Олимпиакос към драматичен успех

12 октомври 2025, 21:43 часа 518 прочитания 0 коментара
Саша Везенков блести в дербито на Гърция! Българинът поведе Олимпиакос към драматичен успех

Отборът на Олимпиакос победи с 90:86 Панатинайкос в голямото дерби на гръцкото баскетболно първенство, а с най-голям принос за успеха на "червено-белите" бе българинът Александър Везенков. Родната звезда реализира 22 точки, овладя шест борби и направи две асистенции, а Олимпиакос вече има две победи след два изиграни кръга.

Олимпиакос победи Панатинайкос

Двубоят в Двореца на мира и приятелството бе много равностоен, с много смени на водачеството. В началото предимството бе за гостите от Панатинайкос, които играха без лидера си Кендрик Нън, който е с травма.

В последната четвърт обаче предимството бе на страната на Олимпиакос, който допусна да изостава в резултата единствено при 80:81. Тайлър Дорси добави още 16 точки за победителите, докато за Панатинайкос Ти Джей Шортс бе най-добър с 19 точки, предава БТА.

ОЩЕ: Поредно голямо признание за Александър Везенков в световния баскетбол

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Олимпиакос Александър Везенков информация 2025
Още от Баскетбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес