Как легенда на НБА построи комплекс за възрастни хора на стойност 37 млн. долара

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Професионалните спортисти в днешно време могат да се похвалят, че изкарват страшно много пари. Особено тези, които играят на най-високо ниво. Големите пари идват от техните договори, спонсорски споразумения, бизнес начинания и какво ли още не. Обикновено спортистите имат свои фондации, чрез които участват в различни благотворителни кампании. Най-често обаче това се прави, за да им бъдат намалени данъците върху приходите.

Има и спортисти, които просто искат да върнат нещо на обществото. Да благодарят на хората за дългогодишната подкрепа, без която те нямаше да са това, което са в момента. Именно такъв е примерът с легендата на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада, който реши да построи жилищен комплекс за възрастни хора в неравностойно положение на стойност 37 милиона долара.

Алонзо Морнинг имаше бляскава кариера на паркета

Алонзо Хардинг Морнинг – Младши е роден на 8 февруари 1970 година в град Чесапийк, Вирджиния. Заради високия си ръст Зо, както всички наричат бъдещата звезда, се насочва към баскетбола. Още в гимназията си проличава, че центърът ще има бляскаво бъдеще на паркета. След завършването си той влиза в колежа Джорджтаун, а през 1992-ра е избран под №2 в драфтата на НБА.

Той стартира кариерата си в Лигата на извънземните в тима на Шарлът Хорнетс, но през 1996-та става част от Маями Хийт. С екипа на „горещите“ Алонзо постига най-големите си успехи. Зо е шампион на НБА за 2006 година, както и двукратен „Защитник №1“ на Лигата. Той също така е избран 7 пъти за „Мача на звездите“. През 2000-та центърът печели и златен медал от Олимпийските игри в Сидни с Дрийм тима на САЩ.

Алонзо реши да върне нещо на обществото, което го е изградило

На 22 януари 2009-та 38-годишният Алонзо Морнинг решава да сложи край на кариерата си. Веднага след това той става един от вицепрезидентите на Маями Хийт. След „пенсионирането“ си обаче Зо решава, че трябва да върне нещо на обществото. Да благодари на хората за всичко, което са направили за него през дългогодишната му кариера. Извън отговорностите му в Маями той обръща и все по-голямо внимание на своите благотворителни организации.

През настоящата 2025 година Алонзо завърши един от най-мащабните си проекти. Бившият баскетболист откри комплекс за възрастни хора, който той и негови партньори построиха в Брадентън, Флорида.

С какво разполага комплексът на Морнинг?

Инвестицията в комплекса е на стойност 37,4 милиона долара. Тя, разбира се, не е направена единствено от легендата на НБА. Част от парите са набавени с нисколихвени банкови кредити. Друга пък е осигурена от приятели и партньори на Алонзо. В крайна сметка комплексът отвори врати в края на май 2025-та.

Любопитното е, че идеята на Морнинг и хората около него не е да печелят от своята инвестиция. Напротив. Най-вероятно комплексът ще бъде на загуба, но това е предварително изчислено. Причината е, че най-евтиният наем там е едва 322 долара на месец. Най-скъпият пък е 1316. Комплексът разполага със 120 сгради, в които има едностайни и двустайни апартаменти.

В него също така има киберкафене, фитнес център, както и парк за разхождане на кучета. Обитателите пък ще могат да се възползват от помощта на персонала при извършване на ежедневните си задължения – пране, пазаруване, чистене.

Мотивацията на Зо

Сега много от вас ще попитат: „Каква му е мотивацията да вкарва време и пари в този проект?“. Отговорът на Зо е прост: „В нашата страна има недостиг от над 7 милиона достъпни жилища. Този недостиг обикновено засяга определени групи хора – възрастните, хората с увреждания, цветнокожите, както и тези, които служат във въоръжените сили. Затова и ние решихме да помогнем на тези групи да имат достоен живот. Да им дадем нещо, което те нямат“.

Алонзо Морнинг отдавна е приет в „Залата на славата“ на баскетбола. Феновете на спорта ще го запомнят с непримиримия му дух на паркета, желанието за победа и множеството успехи. А останалите? Те ще го запомнят с голямото му сърце. Сърце, което не му позволява да гледа как другите страдат, докато той се наслаждава на лъскавия си живот на бивш спортист, който сега си харчи милионите за собствено удоволствие.

Автор: Бойко Димитров

