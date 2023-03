Скандал: Бивш боец от UFC обвини ЛеБрон Джеймс, че взима забранени вещества (ВИДЕО)

Според Сонън, който в момента работи като промоутър на битки и анализатор, крилото на „езерняците“ взима препарата еритропоетин или по-познат като ЕПО. Неговата функция е да стимулира тялото да произвежда повече червени кръвни телца, като по този начин атлетите придобиват по-голяма издръжливост.

Chael Sonnen claims Lebron James takes PEDs. “We have the same drug guy, I know exactly what he takes”.



( via Flagrant 2 podcast) pic.twitter.com/EDnCHatxhX