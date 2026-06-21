Най-успешният треньор в историята на Евролигата се завръща там, където спечели 27 трофея

"Сякаш не е минал и един ден" - с тези думи Панатинайкос разтърси европейския баскетбол. Ръководството на "детелините" официално обяви завръщането на легендарния треньор Желко Обрадович в Атина 14 години по-късно. Повече от десетилетие след напускането му най-успешният треньор в европейския баскетбол отнов ще води клуба, в който изгради династия и написа някои от най-запомнящите се страници в историята на спорта. Сръбският специалист се е съгласил на 3-годишен договор.

Желко Обрадович отново ще води Панатинайкос

Името на Обрадович е синоним на златната ера на Панатинайкос - период, белязан от доминация в националното първенство, незабравими европейски вечери и множество континентални титли, които утвърдиха клуба сред елита на световния баскетбол. Обрадович спечели пет титли в Евролигата (2000, 2002, 2007, 2009 и 2011 г.), единадесет шампионски титли в гръцката лига (2000, 2001, 2003–2011 г.) и седем гръцки купи (2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2012 г.) между 1999 и 2012 година в Атина. Общо Обрадович доведе Панатинайкос до 23 големи трофея, създавайки една от най-великите династии в историята на европейския клубен баскетбол и затвърждавайки своето наследство като най-успешния треньор, ръководил някога "зелените".

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Рекордна заплата за Обрадович

Сега става ясно, че "детелините" ще наградят легендарния си треньор с един от най-щедрите договори в европейския баскетбол. Според Джордж Заккас от SDNA, Панатинайкос и Обрадович са се споразумели за тригодишен договор на стойност 12 милиона евро. Освен това, собственикът Димитрис Янакопулос, според информацията, ще увеличи годишния бюджет на клуба с още 10 милиона евро, превръщайки го в една от най-големите финансови сили, които европейският баскетбол някога е виждал.

Обрадович се завръща в Панатинайкос след 14 години, с намерението да надгради легендарното наследство, което остави след себе си в Атина. На 66 години той остава най-титулуваният главен треньор в историята на европейския баскетбол. В биографията му фигурират девет титли в Евролигата с пет различни клуба - постижение, което няма равен в този спорт. За последно той води отбора на Партизан Белград между 2021 до 2025 г., като спечели две титли в АБА лигата и беше на косъм от достигане на "Финалната четворка" на Евролигата през 2023 г. Сърбинът подаде оставка през ноември 2025 година, въпреки силната подкрепа от страна на феновете на клуба.

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