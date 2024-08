След 24 точки изоставане и продължения: Сърбия е на полуфинал в Париж 2024 (ВИДЕО)

Сърбия победи Австралия с 95:90 (17:31, 25:23, 25:11, 15:17, 13:8) и се класира на полуфинал на баскетболния турнир на Олимпийските игри в Париж. Западната ни съседка изоставаше с 24 точки при 20:44, но след продължение и благодарение най-вече на звездата си - Никола Йович, успя да надделее.

"Кенгурата" стартираха по-добре срещата и си осигуриха аванс от 31:17, който впоследствие набъбна до 44:20. С две серии от 8 и 7 точки сърбите се върнаха в играта. На полувремето австралийците все пак се оттеглиха със солиден аванс - 54:42. В средата на третата част устремът на западната ни съседка се материализира и те поведоха с 61:60.

Nikola Jokic GOES OFF for 21 PTS, 14 REB, 8 AST, 4 STL as Serbia COMES BACK FROM 24 DOWN to beat Australia 95-90 in OT!



Joker CARRIES his country to the semifinals 🇷🇸 pic.twitter.com/h7gk7x66tq