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Локализиран е големият пожар край магистрала "Тракия"

06 август 2026, 22:35 часа 1206 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Локализиран е големият пожар край магистрала "Тракия"

Пожарът, възникнал край 69-ия километър на автомагистрала „Тракия“ е локализиран, но все още не е потушен. Екипи на пожарната, доброволци, горски служители и полицейски екипи остават на място през нощта, за да следят обстановката, да ликвидират всички огнища и да не допуснат повторно разпалване.

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Възстановено е движението и в двете посоки по АМ "Тракия" в района на 69-тия километър, което беше спряно заради пожара край отбивката за Велинград. Малко преди 20. 00 движението беше пуснато в посока София, а около час след това и в посока Бургас.

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По целия периметър на пожара са разположени 13 противопожарни екипа от всички районни служби в Пазарджишка област, подпомагани от огнеборци от Пловдив и София. В гасенето участват и над 80 доброволци от доброволните формирования в Пазарджишка област и съседни региони, както и горски служители с високопроходими автомобили.

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Съществена помощ в овладяването на пожара през деня оказаха двата хеликоптера на Военновъздушните сили, които извършиха многократни заходи за гасене от въздуха. В акцията се включи и тежка техника, осигурена от голямо миннодобивно дружество в региона, както и местни фирми, което помогна за ограничаване на разпространението на огъня чрез изграждане на просеки.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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