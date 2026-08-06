Най-важните новини за деня: 6 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 6 август 2026 г.

ФАКТОРЪТ "ПЕЕВСКИ И БОРИСОВ" КАТО ОЦЕНКА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РАДЕВ И КОЙ ЩЕ Е ПРЕЗИДЕНТ

Премиерът Румен Радев наистина доста натрупа самочувствие, че е безалтернативен. Той успя да преодолее и темата с бюджета, и Безмер – кризи, които при друго управление щяха да са много тежки. Това заяви журналистът на БНР Силвия Великова. "Българските граждани са страшно отвратени от всички останали на политическия терен", каза Великова, като добави, че пропуски на Радев, които евентуално биха били направени от други, нямаше да бъдат простени на другите.

“РАДЕВ СЕ ПРЕВРЪЩА В ЧОВЕКА В ДЪРЖАВАТА, КОЙТО “РАЗПРЕДЕЛЯ ПОРЦИИТЕ” ПО МОДЕЛА НА ДПС”: АНАЛИЗ НА КАЛОЯН ВЕЛЧЕВ (ВИДЕО)

"Всяко управление много бързо се изхабява и става обект на критика, подигравки, мемета, както се оплакват от "Прогресивна България". Радев успява да концентрира огромно количество власт, което тушира до голяма степен критиките и го прави привлекателен за много опортюнисти, които търсят и политическа кариера и развитие. Той се превръща в човека в държавата, който "разпределя порциите", както казваха от ДПС". Това обяви в Студио Actualno политологът Калоян Велчев по повод стоте дни на управление на правителството на Румен Радев и солидните критики в множество от политиките на властта.

ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ: ЙОТОВА ЩЕ БЪДЕ В СЯНКАТА НА РЕЙТИНГА НА РАДЕВ

"Госпожа Йотова ще трябва да намери собствена линия. През цялата кампания, която предстои, тя ще бъде в сянката на рейтинга на Румен Радев. А това е последното, което иска. Всеки политик с амбиции желае да бъде разпознаваем". Това каза по БНР политологът Любомир Стефанов. Според него с действията си управляващите подпомагат каузата на ГЕРБ и други претенденти. "Все по-видно става от социологията как лидерът на партията Румен Радев е този, който носи всичко на мускули. Неговият рейтинг маскира институционалната немощ и произвеждането на пълни абсурди и недоразумения на хората от новосъздадената му партия в парламента и в изпълнителната власт". За тези 100 дни ПБ не излъчва монолитно послание, че може да се справи с идентифицираните проблеми, смята Стефанов. "Не излъчват ниво на компентенция, което да убеждава, че изборът им е оправдан". Още: Радослав Бимбалов: Цинично ще е, ако Илияна Йотова бъде избрана за президент (ВИДЕО)

"МИЛИОНИ ЗАД КУЛИСИТЕ": АКФ С НОВИ РАЗКРИТИЯ ЗА НАГЛАСЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Антикорупционният фонд (АКФ) публикува втората част на разследването си "Милиони зад кулисите: Как се режисират обществени поръчки в културни институции", в която представя нови данни за предполагаеми нагласени обществени поръчки и свързаност между фирми, участвали в ремонти на културни институции.

ДЕЦАТА НА ПРИЯТЕЛИТЕ ПО ЧАШКА ВЪВ ВЛАСТТА: КУЗМАН ИЛИЕВ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РАДЕВ (ВИДЕО)

Личи си, че от екипа на президента и сега премиер, са на една друга вълна - на президентска вълна, на институционално говорене. Това, което липсва в тези три месеца обаче, е управленската програма. Това заяви в предаването "Студио Actualno" лидерът на “България може” Кузман Илиев, коментирайки стоте дни управление на Румен Радев.

БОМБА СЪС ЗАКЪСНИТЕЛ: КАК ХАРЧИМ ПАРИ, КОИТО НЯМАМЕ? ОБЯСНЯВА МАКС БАКЛАЯН (ВИДЕО)

Правителството се опитва да бори инфлацията, дали обаче може да борите наднорменото си тегло с шоколадово десертче? Това заяви в предаването “Студио Actualno” финансовият анализатор Макс Баклаян, коментирайки опитите на държавата да овладее покачващите се цени на стоките и услугите.

МИЛИОНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ: СПЕШНО ПАРИ ЗА ПАРЛАМЕНТА, ЗА ДА ПЛАТИ НА ФИРМА, СВЪРЗАНА С БАНЕВИ

Народното събрание вече получи милионите, които трябва да плати като обезщетение на компания, свързана с Николай и Евгения Баневи. Става въпрос за фирма "XEЛИO-TУP-C" - на нея окончателно бяха присъдени 24 млн. лева обезщетение за отнета собственост в нapyшeниe нa пpaвoтo нa Eвpoпeйcĸия cъюз и практика на ВКС (Върховния касационен съд). От тези милиони 6 трябва да плати Народното събрание - при това повечето са лихви.

"ДЪРЖАВАТА ПОСЯГА НА ПОСЛЕДНИЯ СТЪЛБ В БОРБАТА С ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА": ВЛАСТТА ПЛАНИРА ДОКАЗАНО ПРОВАЛЕНА РЕФОРМА В ЦЕНТЪРА ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ

Управляващите предлагат доказана вече веднъж като неефективна промяна за втори път, която може да постави под риск една от най-успешните държавни политики в подкрепа на хората с репродуктивни проблеми. Това обявиха от Фондация "Искам бебе", които се обявиха категорично против предложението на министъра на здравеопазването Катя Ивкова Центърът за асистирана репродукция да бъде прехвърлен към Националната здравноосигурителна каса.

РАДЕВ ЗА СЛУЧАЯ В БАНСКО: ЧУЖДЕНЦИТЕ ДА СПАЗВАТ ЗАКОНИТЕ, А ПОЛИТИЦИТЕ ИМ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ФАКТИТЕ (ВИДЕО)

Всички чуждестранни граждани, които посещават България, трябва да спазват законите на страната, да уважават достойнството на българските граждани и да зачитат частната собственост. Това заяви премиерът Румен Радев по повод антисемитския скандал, избухнал между България и Италия заради италиански тийнейджъри от еврейски произход, които са имали конфликт със свои български връстници в Банско.

"СРЪБСКИ СВЯТ" СЕ ПОДИГРАВА С БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ: ГОТВИ СКАНДАЛНА СКУЛПТУРА НА "МАЙКА МАКЕДОНИЯ"

"Сръбски свят" готви инициатива за издигане на паметник "Майка Македония" в сръбския град Нови Сад. Става въпрос за бронзова скулптура на жена в традиционна македонска носия с две деца. Планът е едното дете да бъде обърнато към Сърбия, а другото към Северна Македония, предаде македонското издание "Рацин". Скулптурата ще бъде висока два метра и ще бъде поставена на пиедестал от около 40 сантиметра, а автор на решението е скулпторът Синиша Новески.

МНОГО ЗЛЕ С ПАРИТЕ: РУСИЯ ОФИЦИАЛНО ПОКАЗА КАРТИНАТА

Бюджетният дефицит на Русия за 2026 година вече е над 50% по-висок, отколкото руското финансово министерство беше предвидило за тази година. При това "постижението" е факт за само половин година. Колко е сложно положението е видно от следното - натискът върху пазара на облигации на федералния заем (ОФЗ) принуди финансовото министерство да спре аукционите през юли, точно когато нуждата да се намерят допълнително пари расте, коментира Frontline Monitor.

СЕВЕРНА КОРЕЯ АТАКУВА УКРАЙНА С РАКЕТИ: ОТГОВОРЪТ НА ЗЕЛЕНСКИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия започна да разполага севернокорейско ракетно подразделение, което ще извършва удари по Украйна. Това е една от новините на 5 август що се касае войната в Украйна. Тази новина беше съобщена в интервю за Reuters от Андрий Черняк, говорител на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР). По думите му, става въпрос за подразделение от приблизително 90 военнослужещи, което е планирано да бъде разположено във Воронежска област като част от 112-та руска ракетна бригада. То може да получи до шест пускови установки и 120 балистични ракети. Черняк заяви също, че според украинските данни Северна Корея вече е доставила на Русия нова партида от 40 балистични ракети КН-23 и КН-24, както и личен състав.

ЕВРОПЕЙСКИ ЦСКА ПРЕГАЗИ ОЩЕ ЕДИН ФАВОРИТ! ЯНЕВ УМЪЛЧА КРИТИЦИТЕ И ДОКОСВА ГРУПИТЕ НА ЕВРОТУРНИРИТЕ

Носителят на Купата на България ЦСКА постигна нова престижна победа, този път над Макаби (Тел Авив) с 3:0 като гост в първия мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Макс Ебонг и Леандро Годой вкараха попадения още през първата част, което бе едно от най-силните полувремена на "червените" под ръководството на Христо Янев. В края на мача и Жоел Зварц добави един гол пред почти празните трибуни на неутралния терен в Батуми, за да осигури комфортен аванс преди реванша на Националния стадион "Васил левски" в София след седмица.