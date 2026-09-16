Баскетболист №1 на България е сред най-високоплатените в Европа

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков е една от най-големите звезди в европейския баскетбол. Неслучайно, за поредна година той попадна в списъка с най-високоплатените играчи на Стария континент. Анализ на специализирания литовски сайт "Basket News" сочи, че лидерът на Олимпиакос и българския национален отбор се нарежда на 5-о място в Евролигата по отношение на заплата. Той получава по 3.7 милиона евро на година.

Везенков прибира петата най-голяма заплата в Евролигата

На върха в тази класация се извисява звездата на Апоел Тел Авив - Василие Мицич. Сръбският национал получава по 5.6 милиона евро на сезон, следван от Найджъл Хейс-Дейвис, сменил НБА с Панатинайкос в средата на миналия сезон. Американецът има договор до 2028 година за сума в размер на 5 милиона евро годишно. Съотборникът му и сънародник Кендрик Нън е трети, след като миналата година подписа нов контракт с клуба за 4.5 милиона евро на година.

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На четвъртата позиция се намира още една от звездите на Панатинайкос. Става въпрос за Гершон Ябуселе, който подписа тригодишен договор с гърците за общо 12 милиона евро, след като пристигна от НБА. После идва Везенков, а интересното е, че почти половината от играчите в Топ 10 са от ПАО. Освен споменатите трима, там се включва и Силвен Франсиско, който получава 3 милиона годишно.

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