Скръбна вест! Почина голяма легенда на НБА и световния баскетбол

Светът на баскетбола потъна в скръб, след като една от най-големите легенди на спорта си е отишъл от този свят. Става въпрос за члена на „Залата на славата“ Дон Нелсън. Бившият състезател и треньор е починал на 86-годишна възраст. Тъжната вест бе съобщена официално от семейството на Нелсън и бе публикувана от „The New York Times“.

Дон Нелсън си отиде от този свят на 86-годишна възраст

Don Nelson, the second winningest coach in NBA history, a five-time NBA champion as a player and a member of the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, has died, it was announced Sunday. He was 86.



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Нелсън е петкратен шампион на НБА с екипа на Бостън Селтикс и един от най-успешните треньори в историята на лигата. Той е починал в неделя, като причината за смъртта не се съобщава.

„В неделя сутринта нашият любим съпруг, баща, дядо и прадядо Дон Нелсън мирно се отиде при Господа, заобиколен от любящото си семейство. През последната седмица приятели и близки бяха до него, изпълвайки последните му дни с любов, споделяйки благословията на неговото приятелство и припомняйки си скъпи моменти“, се посочва в изявлението на семейството.

Нелсън заема второ място в историята на НБА по победи в редовния сезон като старши треньор — 1335. В продължение на почти 12 години той държеше рекорда на лигата, преди през 2022 г. да бъде изпреварен от легендарния треньор на Сан Антонио Спърс Грег Попович.

Поклон пред паметта му!