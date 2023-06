Везенков: В момента не мисля за НБА, посвещавам титлата на семейството си

След края на мача голямата звезда на гранда от Пирея Александър Везенков говори пред колегите от „Спортал“. Крилото сподели, че за момента не мисли за НБА, а иска да си почине след тежкия сезон. „Най-добрият играч“ в Евролигата допълни, че посвещава титлата в Гърция на семейството и близките си.

„Ние сме баскетболисти и това е нашата професия - искаме мачовете да завършват на терена. Със сигурност емоцията не е същата, но все пак ние сме шампиони. Нищо не е дадено в този живот. Трябва да го превъзмогнем и да се радваме, защото това, което постигнахме тази година, е нещо уникално. Три титли, една изгубена с последна стрелба, всички трябва да се гордеем с това, което постигнахме“.

„Тази титла означава много за мен, за нас винаги шампионатът е бил основната ни цел, защото все пак е краят на сезона и искаме да завършим както трябва. Беше ни трудно след финала на Евролигата, защото загубихме по начин, по който никой не иска да губи. Беше ни трудно да се мотивираме, но знаехме, че трябва да го направим“.

