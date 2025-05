Заради расистки обиди: Звезди на Партизан пребиха трима в центъра на Белград (ВИДЕО)

Сериозен скандал се разрази в Сърбия, след като звезди на местния баскетболен гранд Партизан са участвали в масово сбиване в центъра на столицата Белград. Става въпрос за американците Карлик Джоунс и Стърлинг Браун, както и за германеца Айзък Бонга. Това съобщиха местните медии. Инцидентът е станал в ранните часове на понеделник. В причина за мелето се превърнали расистки обиди по адрес на триото от страна на група белградски младежи.

BREAKING NEWS: Carlik Jones, Sterling Brown and Bonga were involved in a fight that caused injuries. Carlick Jones broke a bottle on some guy's head in front of Belgrade night club #basketballmaniacs #basketball #partizan #serbia #paobc #olympiacosbc #euroleague pic.twitter.com/bGaafoWgUo

Според информациите Джоунс, Браунс, Бонга и французинът Франк Нтиликина са празнували в нощен бар победата на Партизан над тима на Мега. Те са били в компанията на местни момичета. Към тях се е приближила група младежи, които започнали да обиждат на расова основа баскетболистите, а също така са се подигравали на дамите, че излизат с тъмнокожи мъже. Малко по-късно сърбите напуснали заведението и причакали компанията на баскетболистите като се заформило масово меле, в което не е участвал единствено Франк Нтиликина.

Several Partizan players were involved in a street fight in Belgrade 😲



