Достойният български защитник от село Топола, който бе най-големият кошмар на Гунди

Георги Аспарухов - Гунди е един от най-великите нападатели в историята на българския футбол. Легендата на Левски е неудържим за противниковите отбрани, като малцина са играчите, успявали да се справят с напористия стил на Гунди. Един бранител обаче намира "цаката" на Аспарухов и става известен като футболиста, който най-добре успява да опази нападателя на "сините". Става дума за легендата на Черно море Абил Билялов.

Абил Билялов - защитникът, който най-добре опазваше Георги Аспарухов

Билялов е роден на 21 октомври 1940 година. Той израства в малкото североизточно селце Топола, в близост до Каварна. Запалва се по футбола от дете, като юношеските си години изкарва в Шумен. Там играе за местния Волов, където прави първите си стъпки на терена. След като завършва обучението си за учител, се завръща в родния край. В продължение на година играе за Калиакра (Каварна), като съчетава футбола с професията учител. На Билялов обаче му е вродено да играе професионално...

Били става легенда на Черно море с достойна игра на терена

През 1960-та той е забелязан от Иван Моканов по време на контрола между Калиакра и Черно море. Там се вижда, че Билялов е футболист за "А" група - тих, трудолюбив, изпълнителен, с добър поглед върху играта. А най-голямата му сила е персоналното пазене на противниковите нападатели. В този момент "моряците" все още не знаят, че са намерили защитник, който да може да спира един от най-добрите нападатели не само в България, но и в света.

Били, както наричат Билялов, започва да играе за Черно море, като остава в клуба в периода 1960 - 1973 година. Той изиграва общо 252 мача, като вкарва и 2 гола. Момчето от Топола има и един мач за младежкия национален отбор. Билялов е и първият "Футболист номер 1 на Варна". През сезон 1962/63 се утвърждава като титуляр, като е използван както като защитник, така и като опорен халф, а от него се очаква да помага и за организирането на атаките.

"Най-трудно играя срещу Билялов": Думите на Гунди за Били

Именно там някъде се ражда и съперничеството му с Георги Аспарухов. В по-голямата част от двубоите Билялов успява да спира набезите на Гунди, което по-късно кара легендата на Левски да признае следното: "Най-трудно играя срещу Билялов. Той е между малкото коректни мои пазачи. Съобразителен, бърз и пъргав футболист!"

Билялов държи играта му да е изчистена от грубости и непозволени средства, с което печели уважението на противниковите нападатели. Никога не е гонен за груба игра и не е влизал в тефтерчето на съдиите. "Воюва" на терена с изцяло футболни прийоми. Един от най-хубавите мачове в кариерата му е победата с 1:0 като гост на Нотингам Форест, постигната на 13 август 1966 г. 3 дни по-рано играе силно и срещу Ковънтри Сити при равенството 1:1.

През 1970/71 получава и капитанската лента в Черно море. Приключва кариерата си през 1973-та, малко преди да навърши 33 години. Години по-късно, в периода 2000 – 2007, Билялов е спортен директор на частна футболна школа „ФК Брева“ в град Варна. Всички във варненския регион обаче ще го запомнят като един достоен защитник и добродушен човек, спечелил уважението и на големия Георги Аспарухов.

Автор: Стефан Йорданов

