“Ако някой измежду Левски и ЦСКА ще се пази в дербито, това ще е Левски. Според мен “сините“ имат предимство в този мач“

Ако някой от Левски и ЦСКА ще се пази в предстоящото “вечно дерби“, то това ще бъде Левски: това коментира спортният журналист Николай Илиев в най-новия епизод на “Точно попадение“. Той отговаряше на въпрос на водещия Бойко Димитров, който потърси мнението му за предстоящия мач между “сини“ и “червени“, като акцентира върху не дотам атрактивната игра на двата отбора в последните дербита. След отговора на Илиев, самият Димитров изрази мнение, че според него програмата дава предимство на Левски.

"Ако ще видим пазене от някой, според мен пак ще е от Левски"

“Пак ще е много голяма битка. Но вече, според мен, няма за къде да се пазят, няма за какво да внимават толкова. Гледах сума ти сметки бяха направени на Левски колко победи му трябват, при какви ситуации могат да спечелят само с 1 точка титлата и така нататък. Така че, ако ще видим пазене от някой, според мен пак ще е от Левски“, заяви Николай Илиев.

"Това ще може да даде на Хулио Веласкес представа как да излезе"

В отговор Бойко Димитров каза следното: “Аз ще изкажа едно, така, малко непопулярно мнение. От гледна точка на това, че симпатизирам на “червените“, според мен Левски има предимство в този мач поради една много проста причина – програмата. “Сините“ ще знаят основният им конкурент (Лудогорец) как е завършил още преди началото на дербито. Това може да им даде допълнителен стимул, защото Лудогорец гостува на ЦСКА 1948, мисля че от 13:15, ако не се лъжа.

Това означава, че до 15 ч. мачът ще е свършил, те ще знаят един час какво се е случило на този мач. Това ще може да даде на Хулио Веласкес представа как да излезе, дали да бъде по-офанзивен, ако ще трябва да се бранят, да се защитават 3-те точки, да търси задължителна победа. Дали може по-спокойно да излезе в началото. Тъй че от тази гледна точка си мисля, че Левски ще има леко предимство. Надявам се Христо Янев да отговори. Той два мача с Левски изигра, ЦСКА се представи горе-долу на добро ниво. Надявам се "червените" да излязат победители от този мач".

