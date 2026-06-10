Войната в Украйна:

Първи концерт на CORONER в София!

10 юни 2026, 13:56 часа 617 прочитания 0 коментара
Снимка: BGTSC
Първи концерт на CORONER в София!

BGTSC представя концерта на CORONER, който ще се състои на 1 ноември от 20:00 часа в столичния Joy Station. Концертът е част от турнето по представяне на първия от 32 години и много силен албум "Dissonance Theory".

Още: Hatebreed, Life of Agony и End It идват в София за хардкор и алтернативна метъл вечер

CORONER е швейцарска траш метъл група, сформирана през 1983 г. Музиката им съчетава елементи от траш, класическа музика, авангардна музика, прогресив рок, джаз и индъстриъл метъл с подходящо груби вокали. С все по-сложния си стил на траш, вдъхновен от прогресив рок, те са наричани "Rush на траш метъла" и са признати за пионери в поджанра "технически траш метъл" от средата до края на 80-те години на миналия век. Към края на 90-те звукът на CORONER се развива и продукцията им става по-изпипана, което води до по-прогресивен звук в албумите "No More Color" (1989), "Mental Vortex" (1991) и "Grin" (1993). За съжаление групата се разпада през 1996 г., но се събира отново през 2010 г. Следват десетки фестивални участия, а години след повторното им събиране, първият им студиен албум от 32 години насам, "Dissonance Theory", беше издаден през октомври 2025 г.

Предстои вечер, която отдавна чакаме!

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Билети се продават от днес, 10 юни, онлайн в мрежата на Eventim, а някои от местата на които можете да ги намерите са Бензиностанции OMV, Technopolis, Български пощи, магазини На Тъмно, билетна каса на EVENTIM на ул. "6-и септември" в София, билетен център НДК, Дворец на културата и спорта – Варна, Пловдив – билетна каса пред общината и касата в "Борис Христов", и други. Първите 3 дни цената на билета ще е 32 евро, а след това и до деня на събитието цената ще се покачва.

Деца до 7-годишна възраст влизат без билет. Всички лица до 18-годишна възраст могат да присъстват на събитието само с придружител, снабден с надлежно попълнена декларация и билет.

BGTSC е член на Сружение Сцена музика СНЦ и спазва етичния кодекс приет от по-голямата част от организаторите на концерти у нас. Предстои обявяването на допълнителна информация!

Още: JELUSICK ще са специалните гости на концерта на Judas Priest в София

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
метъл концерти Coroner
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес