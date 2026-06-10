Първи концерт на CORONER в София!

BGTSC представя концерта на CORONER, който ще се състои на 1 ноември от 20:00 часа в столичния Joy Station. Концертът е част от турнето по представяне на първия от 32 години и много силен албум "Dissonance Theory".

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CORONER е швейцарска траш метъл група, сформирана през 1983 г. Музиката им съчетава елементи от траш, класическа музика, авангардна музика, прогресив рок, джаз и индъстриъл метъл с подходящо груби вокали. С все по-сложния си стил на траш, вдъхновен от прогресив рок, те са наричани "Rush на траш метъла" и са признати за пионери в поджанра "технически траш метъл" от средата до края на 80-те години на миналия век. Към края на 90-те звукът на CORONER се развива и продукцията им става по-изпипана, което води до по-прогресивен звук в албумите "No More Color" (1989), "Mental Vortex" (1991) и "Grin" (1993). За съжаление групата се разпада през 1996 г., но се събира отново през 2010 г. Следват десетки фестивални участия, а години след повторното им събиране, първият им студиен албум от 32 години насам, "Dissonance Theory", беше издаден през октомври 2025 г.

Предстои вечер, която отдавна чакаме!

Билети се продават от днес, 10 юни, онлайн в мрежата на Eventim, а някои от местата на които можете да ги намерите са Бензиностанции OMV, Technopolis, Български пощи, магазини На Тъмно, билетна каса на EVENTIM на ул. "6-и септември" в София, билетен център НДК, Дворец на културата и спорта – Варна, Пловдив – билетна каса пред общината и касата в "Борис Христов", и други. Първите 3 дни цената на билета ще е 32 евро, а след това и до деня на събитието цената ще се покачва.

Деца до 7-годишна възраст влизат без билет. Всички лица до 18-годишна възраст могат да присъстват на събитието само с придружител, снабден с надлежно попълнена декларация и билет.

BGTSC е член на Сружение Сцена музика СНЦ и спазва етичния кодекс приет от по-голямата част от организаторите на концерти у нас. Предстои обявяването на допълнителна информация!

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