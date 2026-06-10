Разследване за милиарди: Защо италианската полиция погна пилоти от Формула 1

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Светът на Формула 1 е свикнал с оспорваните битки на трасето, стратегическите сблъсъци между отборите и големия залог. Италианската финансова полиция обаче ни принуждава да отправим вниманието си към нещо далечно от автомобилния спорт, а именно банковите сметки на пилотите. Така една история, която на пръв поглед няма нищо общо със състезанията, се превръща в тема с потенциално сериозни последици както за пилотите, така и за имиджа на спорта.

Финансовата полиция влезе в падока на Формула 1

Италианските данъчни власти започнаха мащабна кампания за по-строго прилагане на данъчното законодателство, която може да засегне редица настоящи и бивши пилоти от Формула 1. Според информация, разпространена от италиански медии, властите възнамеряват да проверят дали са били платени всички дължими данъци върху доходите, реализирани по време на състезанията, провеждани на територията на Италия.

Разследването е инициирано от подразделението на италианската финансова полиция Guardia di Finanza в Болоня. Вниманието на органите е насочено към доходите, които пилотите са получили при участията си в Гран при състезания, организирани в Италия през последните години. Съгласно италианското законодателство чуждестранните спортисти са задължени да заплащат данък върху доходите, придобити от спортни прояви на територията на страната. Макар това изискване да съществува отдавна, неговото прилагане досега е било непоследователно.

Писма до пилотите и масови проверки със задна дата

Според източници на RacingNews365, италианските власти вече са изпратили писма до пилоти от Формула 1 с искане да подадат данъчни декларации за 2025 година и да установят контакт с данъчната администрация лично или чрез свои представители. Освен това се подготвят проверки със задна дата, като целта е да бъдат установени и евентуално събрани неплатени данъци от предходни години там, където законът позволява.

Разследването се очаква да бъде изключително подробно. Данъчните власти възнамеряват да анализират не само възнагражденията на пилотите, но и договорите им със спонсори и партньори, за да определят точния размер на доходите, свързани със състезанията в Италия.

Трите италиански писти, които попаднаха в черния списък

През последните години Формула 1 проведе състезания на три италиански писти – Autodromo Nazionale Monza, домакин на Гран при на Италия, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, където се провеждаше Гран при на Емилия-Романя, както и Mugello Circuit, приела Гран при на Тоскана през пандемията от 2020 г.

Подобни данъчни режими за чуждестранни спортисти съществуват и в редица други държави, включително Австралия, Великобритания и САЩ, където доходите, реализирани по време на спортни събития, също подлежат на местно данъчно облагане.

Автор: Жанина Колева

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