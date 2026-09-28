В Нидерландия се възхитиха от звезда на ЦСКА: "Нямаше клуб, а сега е голмайстор на Първа лига"

През изминалия трансферен прозорец столичният гранд ЦСКА осъществи седем входящи трансфера, като някои големи звезди озариха Борисовата градина. Несъмнено една от най-добрите сделки на "армейците" беше тази за Жоел Зварц от Локомотив Пловдив. Нидерландският нападател премина в столичния клуб за трансферна сума от 500 хиляди евро. От началото на новия сезон той се представя много стабилно и е лидер по голове в елита със своите 8 попадения.

В Нидерландия обърнаха специално внимание за Зварц

Доброто представяне на Зварц не остана незабелязано от медиите в родината му. Едно от най-известните футболни издания в Нидерландия - "Voetbal International", публикува специален материал за звездата на ЦСКА. В него се обръща внимание да прехода му в българския футбол. Изданието пише, че първоначално юношата на Фейенорд подходил със скептицизъм към офертата на Локомотив Пловдив, но тъй като в този момент няма клуб, решил да приеме предизвикателството.

Ето как написаха от нидерландското издание:

"Преди малко повече от половин година Жоел Зварц стои у дома без отбор. Днес той е водещият нападател на ЦСКА и оглавява голмайсторската листа в българското първенство. Това е изненадващ обрат в кариерата на бившия юноша на Фейенорд, който първоначално реагира със скептицизъм, когато мениджърът му споменава за оферта от Локомотив Пловдив с думите: "Какво ще правя там?" На 26 години нападателят се оказва без клуб, след катo престоят му във германския ВфЛ Оснабрюк се оказва неуспешен и договорът му е прекратен по взаимно съгласие. Последващите опити за трансфер в Шотландия пропадат заради регулациите след Брекзит, а в Португалия предпочитат друг футболист. Въпреки интереса от СК Хееренвеен и няколко тима от нидерландската втора дивизия, той единствено поддържа форма за кратко с Рода.

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Пътят до този момент е пълен с обрати. Израснал в академията на Екселсиор и преминал във Фейенорд, където тренира под ръководството на Джовани ван Бронкхорст и редом до легенда като Робин ван Перси, Зварц прави пробива си в мъжкия футбол с екипа на Екселсиор. Пет години по-късно, след престои в германските Ян Регенсбург (който го преотстъпва на АДО Ден Хааг), Мюнхен 1860 и Оснабрюк, той е принуден да чака за нов шанс, следвайки стриктно индивидуална тренировъчна програма.

Финансовата му стабилност от престоя в Германия му позволява да бъде взискателен и да очаква правилната оферта. Обратът идва през февруари с обаждане от Пловдив. В началото Зварц не е ентусиазиран за преминаване в Локомотив, но отчитайки ситуацията си, приема разговора. От българския клуб му представят ясен спортно-технически план: шанс да възвърне формата и пазарната си стойност, докато клубът разчита на последващ печеливш трансфер - стратегия, която бързо дава своите резултати", гласи част от материала на "Voetbal International".

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