Крушарски се закани на Локомотив Пловдив с друг отбор, но ще продължи да дава сериозни пари на "Лаута"

Преди дни стана ясно, че Христо Крушарски напуска поста си като собственик на Локомотив Пловдив. Родният бизнесмен сложи край на престоя си на "Лаута" на фона на напрежението между него и феновете, което продължава с години, но напоследък ескалира. Той дори предложи да подари мажоритарния дял от акциите на клуба на някого от настоящите членове на Съвета на директорите. Единственoто му условие бе в касата да бъдат депозирани 3 милиона евро като гарант, че отборът ще довърши сезона в Първа лига, а детско-юношеската школа да продължи да функционира нормално.

Крушарски ще продължи да помага на Локомотив Пловдив

Все още не е ясно кой ще го наследи. Появиха се спекулации, че бившият спонсор на Левски - Мило Борисов, проявява интерес към акциите на "смърфовете", но към момента няма нищо потвърдено. Междувременно Крушарски даде интервю пред колегите от "24 часа", в което коментира какво следва от тук нататък, има ли шанс да се върне, дали ще си иска дълговете и как се чувства след раздялата. Той е категоричен, че в сряда, 30 септември, ще прехвърли акциите си, независимо дали има на кого. Бизнесменът също така заяви, че ще продължи да помага на клуба с 10 000 евро всеки месец.

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"Напускам Локомотив. Казал съм им в сряда да се оправят, прехвърлям акциите на номиналната стойност, която съм платил. Най-фрапиращото, което натежа, е отношението на всеки един човек от всяка една гледна точка. И на тези, които съм ги хранил, и на тези, които не съм ги хранил. Аз не обичам фурнаджийските лопати. На хора, на които съм подал ръка, държа докрай. Никога не съм бил предател. Дал съм пълномощно на моите адвокати, отиват при нотариус и приключват нещата. Казал съм, че в сряда прехвърлям акциите. Ако няма кой да ги вземе, ще ги прехвърля на нотариус", заяви Крушарски пред "24 часа".

Крушарски иска да класира Рилски спортист в елита

Крушарски е категоричен, че затваря тази страница и няма никакъв шанс да се върне на "Лаута". Любовта му към Локомотив Пловдив обаче остава и той ще подпомага клуба с 10 000 евро всеки месец. Той няма да остане далеч от футбола, тъй като продължава дейността си в Рилски спортист. По този повод бизнесменът каза, че цели да върне отбора в елита: "Колкото и да съм черна овца, все пак нещо и излязло от моите действия в Локомотив. Аз ще покажа, че Христо Крушарски е работил правилно в сферата на управлението. Ето сега - ще видите, че "Рилски спортист" ще се бори за влизане в Първа лига. Още тази години. Там за разлика от Пловдив кметът се включи, общината се включи. Помагат, сега ще направим и осветление, ремонтирахме стадиона, седалки. Ще сме готови за влизане в Първа лига. Така че догодина може би ще сме конкуренция на Локо Пловдив."

Накрая той каза, че се чувства опетнен и въпреки че не е смятал да си иска дългове, след последните скандали с феновете смята да го направи: "Допреди месец... Водил съм много разговори с хора, и с футболисти, и с треньори, с всички. Казвах им, че аз не съм предател и няма да търся нищо. Обаче след последните изцепки на някои младежи, които ме "хранеха" доста, и покойната ми майка споменаваха, това ме накара да обърна палачинката и да си търся всичко, което съм дал. Всъщност - което не съм опростил."

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