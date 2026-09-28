Кой е спряганият за нов треньор на ЦСКА - предшественик на Райс без нито един трофей

Търсенето на нов треньор в ЦСКА продължава, а по последна информация ръководството най-накрая се е спряло на едно име. Както е известно, в началото на месец септември Христо Янев подаде оставка, след като беше подложен на сериозен натиск от някои от феновете. Той напусна ден по-късно, след като изведе "армейците" до триумф за Суперкупата на България над Левски. Оттогава насам шефовете в Борисовата градина търсят достоен негов заместник, а временно тимът тренира под наставленията на Даниел Моралес.

Кой е Маркус Гиздол?

След семици на преговори и спекулации в ЦСКА са избрали следващия си треньор. Според информация на Sportal.bg това ще бъде Маркус Гиздол. Очаква се новината да бъде обявена съвсем скоро, тъй като той вече е в София. Германецът пристига в Борисовата градина с богата визитка и опит в Бундеслигата, но без сериозни постижения. Любопитното е, че той е свързан с доскорошния наставник на Лудогорец Томас Райс.

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Треньорският път на Гиздол във футбола

Треньорската кариера на Гиздол започва в аматьорските Залха и Кюхен. След това работи в Гайслинген и Зьоненхоф, а през 2008/2009 поема Улм. Следват две години, през които води втория отбор на Хофенхайм, а през 2013 година е повишен на представителния тим. Той прекарва два сезона начело, в които записва 23 победи, 19 равенства и 26 поражения, но през 2016 е уволнен заради неубедителния старт на новата кампания. Хофе допуска шест загуби, три равенства и само една победа, които се оказват пагубни за Гиздол.

След това е назначен начело на Хамбург, който води в следващите два сезона, преди отново да си тръгне заради слаби резултати. Между 2019 и 2021 година е треньор на Кьолн, а след напускането си и на Локомотив Москва през 2021/2022. По време на престоя му в Германия Гиздол налага ясен стил на игра върху отборите си - директен футбол при владение на топката, създаване на възможности за бързо придвижване напред и ефективно пробиване на защитните линии.

След краткия си престой от осем мача в Москва германският специалист прекарва година и половина извън терените. През октомври 2023 година Гиздол е назначен начело на Самсунспор. По това време турският отбор заема последното място в класирането с едва една точка. Под ръководството на германеца формата на отбора значително се подобрява и се изкачва до 13-ата позиция в таблицата. След напускането му начело на тима застава Томас Райс. За последно Гиздол бе наставник на турския Кайзериспор през 2025 година.

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