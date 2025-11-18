Алжир подлива вода на Левски, звезда на „сините“ пропуска последните 4 мача за годината и старта на подготовката

Националният отбор на Алжир може да подлее вода на Левски точно преди заключителната фаза на есенния дял на шампионата. Причината е, че селекционерът на „пустинните лисици“ Маджид Бугера обмисля да повика звезда на „сините“ в състава си за предстоящи два международни турнира. Става въпрос за 23-годишния дефанзивен полузащитник на българския гранд Акрам Бурас. Това съобщиха медиите в северноафриканската държава.

ОЩЕ: Защо в България си нямаме един Трой Парът?

Акрам Бурас е впечатлил селекционера на Алжир

Акрам Бурас пристигна в Левски през лятото и бързо се превърна в основен футболист в състава на Хулио Веласкес. До момента алжирецът е изиграл общо 9 мача за „сините“ във всички турнири, в които се е отчел с едно попадение и две асистенции. Добрите изяви на полузащитника не са останали незабелязани и той е попаднал в полезрението на Маджид Бугера. Селекционерът на Алжир обмисля варианта да го повика в представителния тим на страната за предстоящата Арабска купа, както и за Купата на африканските нации.

Халфът най-вероятно ще участва на Арабската купа и Купата на африканските нации

Ако това се случи, то Бурас няма да бъде на разположение на Левски от началото на декември до средата на януари. Причината е, че Арабската купа ще се проведе между 1 и 18 декември в Катар, а Купата на африканските нации стартира на 21.12 и ще продължи до 18 януари 2026 година. Това означава, че Бурас ще пропусне мачовете на „сините“ срещу Септември София, Славия и Спартак Варна в Първа лига, както и срещата с Витоша Бистрица от 1/8-финалите на турнира за Купата на България. Халфът също така ще закъснее и за старта на подготовката за пролетния дял на шампионата.

ОЩЕ: ЦСКА изпреварва Левски за новата звезда на българския футбол