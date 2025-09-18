Арда - ЦСКА: Кога и къде да гледаме отлепилите "армейци" срещу закъсалите кърджалийци?

ЦСКА ще има "визита" на Арда в Стара Загора в отложен двубой от петия кръг на Първа лига. "Армейците" отлепиха в миналата си среща с успех с 3:1 над Септември София, докато "небесносините" се намират в серия от 4 поредни мача без победа в родния елит. Причината сблъсъкът между двата тима да се състои под Аязмото е лошото състояние на тревната настилка в Кърджали.

Арда – ЦСКА: Начален час и ТВ

Двубоят се явява изключително важен за момчетата на Душан Керкез, които не се радват на особено доверие от фенската маса. Причината е, че освен победата над Септември "червените" записаха 4 равенства и две поражения в първенството до момента, като в целия период окомплектоваха състава си. Сега изглежда, че селекцията е приключила, а Керкез разполага с разнообразие на доста от позициите.

ОЩЕ: Уж фаворит за ЦСКА и България, а никой не го е търсил: Един от най-добрите ни треньори разкри истината

В колко часа започва мачът между Арда и ЦСКА?

От друга страна, Арда преживява срив след отпадането от европейските клубни турнири. След загубата от Ракув момчетата на Александър Тунчев завършиха наравно с Берое и бяха разгромени от разтресения финансово Спартак Варна. В часовете преди мача обаче "небесносините" се подсилиха с Ивелин Попов. Той може да дебютира за новия си отбор от 17:30 часа на стадион "Берое" в Стара Загора, когато е началният час на срещата.

Коя телевизия ще предава мача на Арда с ЦСКА?

Двубоят между Арда и ЦСКА ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва сблъсъкът, е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.