"Не може да си спре топката": Директор на Левски попиля бивша звезда на "сините" след мача с Испания

Един от директорите на Левски нападна бивша звезда на "сините" заради представянето му в срещате между България и Испания. Националният ни отбор по футбол посрещна европейския шампион на Националния стадион "Васил Левски" за мача им от световните квалификации за Мондиал 2026. "Лъвовете" допуснаха поражение с 0:3. Малко след края на двубоя директор "Комуникации" на Левски Климент Йончев излезе с публикация в социалните мрежи, в която отправи остри критики към Александър Колев.

"Не може да си спре топката и няма едно смислено отиграване"

Бившият нападател на "сините", който напусна "Герена" през лятото, стана обект на критиките на Йончев заради представянето си срещу Испания. Според директора на Левски Колев не заслужава да носи №9 в националния отбор. Той заяви, че 32-годишният таран не е имал нито едно смислено отиграване в срещата и само се е разхождал по терена, ръкомахайки. Той призова Колев да смени номера си или да промени държанието си.

"Нямам право да говоря много за мача. Но ако имах... щях да напомня, че номер 9 е свещен. Не се носи просто ей така. Особено от човек, който не може да си спре топката или няма едно смислено отиграване, докато се разхожда по терена ръкомахайки. Номера има много - от 1 до 99. Избери си друг. Или се дръж подобаващо", написа Йончев в профила си във Фейсбук.

Припомняме, че Колев напусна Левски по-рано през лятото, след като влезе в конфликт с ръководството. Той беше понижен до втория състав от мажоритарния собственик Наско Сираков и изпълнителния директор Даниел Боримиров, тъй като е нарушавал дисциплината в съблекалнята на "сините". Това незабавно предизвика и раздялата му с клуба. Сега той играе в китайския Нантонг Жиюн, за който се превърна в герой преди няколко седмици.