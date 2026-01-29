БФС готви промяна в устава си. Има план за нова дата на ЦСКА - Левски заради евентуални избори

Изпълнителният директор на Българския футболен съюз Андрей Петров и заместник-изпълнителният директор Добрин Гьонов дадоха пресконференция след заседанието на Изпълкома на родната централа. Те разкриха, че се готви промяна на устава на организцията с цел модернизиране, която е обсъдена с ФИФА и УЕФА. На срещата е дискутирано и пренасрочване на датата на дербито между ЦСКА и Левски от 30-ия кръг на Първа лига (18 април) заради евентуални избори в този уикенд.

Вечното дерби може да се пренасрочи

"Първо беше прието свикване на редовен конгрес на 20 март в столичен хотел. Основните точки са приемане на отчет за старата страгегия 2022-2026, приемане на финансов отчет, бюджет за 2026 година, нов стратегически план 2026-2030 и промяна на устава на БФС. Имали сме сериозна комуникация с ФИФА и УЕФА по последната точка. Ще бъде представен проект за изменение и допълнение", заяви Петров.

ОЩЕ: Илиан Илиев се възмути от програмата и скочи на БФС: Участваме в Обедната лига!

"Друга тема е комисия за промяна нормативните документи за следващия сезон в в Първа лига. Радостни сме от вчерашното решение на ММС за създаване на национален център за иновации. Борим се за това от 2022 година. Оттук нататък предстои сложната работа. За нас това е иновация в България, но на Запад са доста развити от година. Коментирахме и ребрандиране на БФС. Дадохме мандадат на администрацията, за да бъде в унисон с новия стратегически план и новите цели.", допълни той.

"Както коментирахме на срещата с клубовете, темите от срещата бяха сведени до Изпълкома. За солидарните плащания се прие решението на клубовете - 17% за клубовете от Втора лига. Тъй като влизаме в плейофната фаза, в която се очаква да има концерт на Националния стадион и евентуално Вечно дерби, взехме решение програмата за плейофната фаза да се направи със софтуер", разясни Гьонов.

"Следим ситуацията с евентуалните избори. Имаме работна група с БФС, БПФЛ, телевизията и органите на МВР. Една от спряганите дати съвпада с евентуалното дерби между Левски и ЦСКА. Имаме план за изменение", каза още той и обясни, че Изпълкомът е приел Септември да играе на стадион "Дит" в Драгалевци до края на сезона, а по-големите мачове - на Националния стадион "Васил Левски". Решението обаче трябва да бъде одобрено от Лицензионната комисия, а после Спортно-техническата да каже кои мачове да се играят на "Васил Левски".

ОЩЕ: "Кирил Домусчиев каза на Гонзо: Ако Лудогорец не е първи, ти си аут!"