Илиан Илиев се възмути от програмата и скочи на БФС: Участваме в Обедната лига!

Треньорът на Черно море Илиан Илиев за пореден път изрази своето възмущение от програмата на Първа лига. Опитният специалист гостува в предаването „Дерби зона“ като се оплака от ранните часове, в които „моряците“ трябва да играят първите си два мача от пролетния дял на шампионата. Както е известно, на 7 февруари, събота варненци приемат градския съперник Спартак на стадион „Тича“ от 12:30 часа. След това пък им предстои гостуване на Локомотив Пловдив, което е насрочено за 15 февруари, неделя от 12:00.

Илиев е крайно недоволен от програмата на Черно море и скочи на БФС като обяви, че варненци не участват в Първа лига, а в Обедната лига. Той обясни, че при гостуването на Локомотив Пловдив тимът му ще пристигне в Града под тепетата към 18:00-19:00 часа вечерта в събота, а след по-малко от 12 часа ще трябва да играе мач.

Илиан Илиев не за първи път критикува програмата

„Дано да се напълни стадионът, да е добро времето. Да не говорим за часовете – единият ни мач е в 12:30, другият в 12:00. Аз го казах в нашата треньорска съблекалня, ние не участваме в Първа лига, а в Обедната лига. Което не е добре. Както имаме пътуване до Пловдив – пристигаш в 18-19:00 и след малко повече от 12 часа излизаш да играеш“.

„Конкретно за дербито, искам да сме по-агресивният отбор, който води мача. Знаем, че тези сблъсъци са непредсказуеми. В последните години играем една идея по-добре на „Спартак“, отколкото на нашия стадион. Може би заради обременеността от очакванията за задължителна победа. Целта ни е футболистите да излязат много по-освободени и да покажат качествата си“, обясни варненският специалист.

