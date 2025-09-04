БФС обясни за Ботев Пловдив - Левски: Става въпрос за 5-цифрена глоба от УЕФА

Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига излязоха с позиция относно защо мачът между Ботев Пловдив и Левски на стадион "Христо Ботев" в Града под тепетата е насрочен в работен ден в следобедните часове. Срещата, която е отложена от шестия кръг, ще се играе на 30 септември (вторник) от 17:30 часа. Оказва се, че в основата на решението стои правило на Европейската футболна централа УЕФА.

Обяснение от БФС

"Изготвянето на програмата е сложен процес, в който участват много страни и който изисква съобразяване с редица фактори. За сезон 2025/2026 беше въведено ново правило – всеки клуб има право на едно отлагане на мач преди или след първия си плейоф в европейските турнири. Всеки отбор, който вземе решение за отлагане на срещата, е наясно, че тя може да бъде проведена само на някоя от резервните дати в календара за настоящия сезон. Резервните дати съвпадат с дати за мачовете от основната фаза на европейските клубни турнири – Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите", пише в становището.

"УЕФА има категорично изискване мачове от националните първенства да приключват минимум 30 минути преди началото на мачовете от европейските турнири. Това означава, че срещите от efbet Лига в такива дни трябва да завършват не по-късно от 19:15 часа, тъй като мачовете от Шампионската лига започват в 19:45 часа. Нарушаването на правилото води до санкция от 42 000 евро за всеки мач", разкриха от родната организация. Според БФС носителят на телевизионните права също понася негативни последствия от провеждането на дерби мачове в делничен ден.

