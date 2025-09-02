Софтуер, ама не съвсем: БФС разясни как действат ВАР съдиите при чертаенето на прословутите линии

Съдийската комисия към Българския футболен съюз даде специална пресконферения в Национална футболна база, по време на която основна тема на срещата бяха съдийските решения в изминалите кръгове от първенството. В течение на срещата с медиите бяха направени анализи и коментари по ключови ситуации от страна на главния инструктор на Комисията Александър Костадинов и председателят Станислав Тодоров. Те разкриха и как се чертаят прословутите линии за засада от ВАР.

Може ли да се манипулират линиите от ВАР?

"Имаше изразени претенции, че съдиите във ВАР си слагат произволни точки за линиите на засадата. Трябва да кажем, че откакто е закупен софтуерът, с който работят ВАР съдиите, това е невъзможно. Софтуерът определя линията на засада и дава решение спрямо ситуацията, поставяйки точки, където трябва. Не можем да говорим за манипулация и изкривяване на визуалната картина", заяви Костадинов още в началото на пресконференцията във връзка със ситуация от мача на Берое срещу ЦСКА 1948.

В края на брифинга бе зададен въпрос дали все пак може да се допусне грешка при калибриране на линиите. "Да, при калибриране може", гласеше лаконичният отговор на Станислав Тодоров. "Един час преди всяка среща съдиите задължително заедно с ВАР правят калибровка и ни я изпращат. Ако имат проблем, съдиите сигнализират своевременно", допълни Александър Костадинов.

"Някой път се е случвало дори при правилна калибровка, да се види, че линиите са изкривени. Тогава ВАР се доверява на решението на съдиите", каза още председателят на Съдийската комисия. Както е известно, калибрирането е нужно, за да се начертаят впоследствие линиите за засада.

ОЩЕ: Вили Вуцов: Председател на комисия на БФС е съратник на Ленин! Няма промяна, а подмяна