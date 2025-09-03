Войната в Украйна:

15-и нов в Ботев Пловдив! Бразилец ще вади "канарчетата" от дъното на Първа лига

03 септември 2025, 16:21 часа 357 прочитания 0 коментара
15-и нов в Ботев Пловдив! Бразилец ще вади "канарчетата" от дъното на Първа лига

Ръководството на Ботев Пловдив официално обяви 15-ото си попълнение през летния трансферен прозорец. Бразилският нападател Франклин Джоване де Сантана Чагас - Маскоте ще трябва да решава проблемите на "канарчетата" в атака. В момента отборът заема последното място в Първа лига с 4 точки. Маскоте, който ще се подвизава с номер 30 за пловдивчани, подписа дългосрочен контракт с „жълто-черните“, обявиха от клуба.

29-годишният нападател за последно е играл в третодивизионния бразилски Ретро. Във визитката му присъстват предимно непретенциозни отбори, сред които Тирадентес, откъдето започва кариерата му, Табао да Сера, Атибая, вторият отбор на Брага, където е бил под наем за много кратко време, Поусо Алегре, Кабофриензе, Лемензе, Бруске и южнокорейският Бусан Парк.

През 2024 година с отбора на Ретро печели титлата в Серия D на Бразилия и по този начин се стига до промоция за Серия С. През 2019 година става шампион на втората дивизия на щатското първенство на Минейро с Поусо Алегре, съобщават колегите от dsport.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Ботев Пловдив Летен трансферен прозорец
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес