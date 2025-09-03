15-и нов в Ботев Пловдив! Бразилец ще вади "канарчетата" от дъното на Първа лига

Ръководството на Ботев Пловдив официално обяви 15-ото си попълнение през летния трансферен прозорец. Бразилският нападател Франклин Джоване де Сантана Чагас - Маскоте ще трябва да решава проблемите на "канарчетата" в атака. В момента отборът заема последното място в Първа лига с 4 точки. Маскоте, който ще се подвизава с номер 30 за пловдивчани, подписа дългосрочен контракт с „жълто-черните“, обявиха от клуба.

29-годишният нападател за последно е играл в третодивизионния бразилски Ретро. Във визитката му присъстват предимно непретенциозни отбори, сред които Тирадентес, откъдето започва кариерата му, Табао да Сера, Атибая, вторият отбор на Брага, където е бил под наем за много кратко време, Поусо Алегре, Кабофриензе, Лемензе, Бруске и южнокорейският Бусан Парк.

През 2024 година с отбора на Ретро печели титлата в Серия D на Бразилия и по този начин се стига до промоция за Серия С. През 2019 година става шампион на втората дивизия на щатското първенство на Минейро с Поусо Алегре, съобщават колегите от dsport.