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Феновете на Левски опитаха всичко, но удариха на камък - от Университатя заложиха капан

24 юли 2026, 12:47 часа 678 прочитания 0 коментара
Снимка: levski.bg
Феновете на Левски опитаха всичко, но удариха на камък - от Университатя заложиха капан

Отборът на Левски се подготвя за втория си мач от втория кръг на предварителната фаза на Шампионска лига. "Сините" посрещнаха румънския шампион Университатя в първия двубой на "Герена" и успяха да си осигурят един гол аванс преди реванша в Крайова. Срещата в северната ни съседка, обаче, ще си изиграе пред празни трибуни на гостуващия тим, тъй като преди седмици УЕФА постави сурово наказание на българския клуб. Тя е насрочена за 29 юли, сряда, от 20:30 часа. 

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Причината за това наказание е расистко и/или дискриминационно поведение на "сините" привърженици по време на двубоя срещу Борац в Баня Лука в първия кръг, който се игра на 7 юли и завърши 1:1. Освен това, от европейската централа глобиха Левски с 15 хиляди евро и наложиха допълнителна забрана от още една среща без фенове при гостуване, но тя е "условна" и с изпитателен срок от две години. По тази причина привържениците на отбора решиха да предприемат иновативен ход, чрез който все пак да подкрепят своите любимци в Крайова.

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Левски фенове

Левски все пак ще бъде без фенове в Крайова

Фенове на Левски опитали да си закупят билети за някои от останалите три сектора на стадиона, предвидени за домакините. След пускането в продажна на пропуските за мача те пробвали да се снабдят с билет онлайн директно от сайта на Университатя. От клуба обаче предвидили този ход и предприели действия, с които да осуетят плана на "сините" привърженици. При избирането на сектор и категорията пропуск се изискват име и номер на личната карта. След въвеждане на данните веднага се изписва, че за българи продажбата е забранена. Така, въпреки опитите на най-верните си запалянковци, Левски няма да може да разчита на най-силното си оръжие в Крайова.

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Шампионска лига Левски Университатя Крайова
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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