Треньорът на Лудогорец не успя да оправдае кошмарния старт на "орлите" в Европа

Отборът на Лудогорец стартира европейската си кампания по кошмарен начин. "Орлите" допуснаха поражение с 0:2 от Апоел Тел Авив в първия мач от втория кръг на предварителната фаза на Лигата на конференциите. По този начин футболистите на Томас Райс ще се надяват на чудо в Разград, за да продължат напред. Те обаче по никакъв начин не показаха, че са способни на това с представянето си на терена на неутралния стадион "Диошдьор" в Мишколц, Унгария. След последния съдийски сигнал новият наставник на разградчани даде оценката си за мача.

Томас Райс обясни загубата на Лудогорец на старта в Европа

Той отличи слабата игра на тима в защита, след което посочи кадровия проблем като основен за поражението. Райс заяви, че няма да има кой знае какви промени в стартовия състав в реванша, тъй като не може да промени списъка с картотекираните играчи. Той също така отбеляза отсъствието на Кайо Видал, който няма да бъде във форма за двубоя в Разград, който ще се изиграе другия четвъртък, 30 юли, от 21:00 часа българско време.

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Ето какво каза Райс след края на мача:

"Първите 20 минути не играхме толкова зле", отбеляза германският специалист, след което отбеляза: "Не играхме добре в защита, трябваше да създаваме положения. Много лесно им давахме да стигат до нашата врата. Поздравления за Апоел, те заслужиха да спечелят. Тук съм от 11 дни, имахме играчи, които се завръщат от контузии. Не бе възможно да играем с един и същи отбор в три поредни мача. Направихме много леки грешки. Допуснахме прекалено много центрирания. Трябваше да се защитаваме по-добре, но ще работим върху това. Въпрос на време е. Няма как да променим листа с картотекираните играчи. Имаме почивка. Не е лесно да играеш 90 минути. Работим стъпка по стъпка. Резултатът не е добър за нас, но в първенството спечелихме. Може Видал да се завърне малко по-скоро. Трябва да се развиваме."

Накрая Томас Райс посочи какво трябва да промени Лудогорец в играта си за предстоящия реванш: "Трябва да се защитаваме при центриранията по-добре и да създаваме повече положения. Имаме 90 минути. Две-три възможности не са достатъчни. Трябва ни малко повече в защита. Нямаме много време, но ако се защитаваме по-добре… Трябва да държим топката повече, губим я и трябва по-често да я връщаме."

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