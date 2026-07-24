Хулио Веласкес отправи много силни думи по адрес на Любо Пенев пред сблъсъка им край тъчлинията

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори преди следващия сблъсък на неговия тим. "Сините" гостуват на Локомотив София в събота, 24 юли, в мач от втория кръг на Първа лига. Срещата е с начален час 21:15 българско време и ще се изиграе на стадион "Локомотив". Испанският специалист коментира натоварения график на шампионите, какво очаква от съперника и отдели специално внимание на треньора на столичните "железничари" Любослав Пенев.

Веласкес говори преди сблъсъка с Любо Пенев край тъчлинията

Веласкес отправи силни думи към Пенев преди сблъсъка им край тъчлинията в събота: "Мога да отлича периода, който Пенев имаше в Испания. Той остави изключителна следа. За мен той е пример за силен дух и жажда за живот. Щастлив съм да видя такива хора с подобен характер. Пожелавам му всичко най-добро. Локомотив е труден противник. Да видим на какъв терен ще изиграем мача. Трябва да се адаптираме без никакви извинения. Излизаме срещу отбор, който ще се опита да си спечели мача у дома. Ние ще се опитаме да играем добре и да спечелим този мач. Имаме респект към съперника, който ще се опита да ни затрудни"

ОЩЕ: Левски вече си гарантира 7-цифрена сума от Шампионска лига, но големите пари идват след Университатя

За натоварения график на "сините":

Футболистите на Левски имат само няколко дни за подготовка за мача с Локомотив, след като в сряда изиграха първия си двубой от втория кръг на предварителната фаза на Шампионска лига. "Сините" победиха с 1:0 румънския шампион Университатя Крайова. Веласкес заяви, че не го притеснява възможността играчите му да бъдат изморени от това, че играят по два мача на седмица: "Нормален цикъл е това. Вероятно ще има играчи, които ще се завърнат след контузия, но ще изчакаме, за да видим кои ще вземат участие. Отдава се прекалено голямо значение на това, че се играят два мача на седмица. Трябва по-нормално да се говори. Вече всичко е тотално различно. Основната умора е в главата. Ако постоянно повтаряме, че се уморяваме от два мача на седмица, накрая ще си повярваш и наистина ще си уморен. В колкото повече турнири играеш, толкова по-добре сме си свършили работата."

ОЩЕ: Феновете на Левски опитаха всичко, но удариха на камък - от Университатя заложиха капан