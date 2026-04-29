БФС ще забави титлата на Левски: все пак "сините" я получат на "Герена"

Ако в събота, 2 май, Левски победи ЦСКА 1948, математически става шампион на България. Но според колегите от "Мач Телеграф" БФС ще забави връчването на трофея и медалите, именно по молба на "сините". Причината от клуба да не искат наградата да бъде подготвена още за мача срещу ЦСКА 1948 е, че не искат да избързват. Така те ще са подготвени за сценарий, в който не взимат победата. Идеята на ръководстворо на Левски е дори при триумф над "червените", Левски да получи титлата и медалите в мача срещу Лудогорец на 9 май, събота.

Левски ще вдигне титлата срещу Лудогорец

Добрата новина за феновете на Левски е, че и тази среща ще бъде домакинска и ще се изиграе на "Герена". Така привържениците хем няма да чакат много, за да видят любимите си Футболисти да вдигат трофея, хем ще го видят на собствения си стадион. А от ръководството ще са сигурни, че няма да има издънки. Ако Левски победи 1948, разбира се.

Това ще са първите медали на Левски от 2009 г.

Последната титла на Левски беше през 2009 г. От тогава "сините" са печелили и други медали - сребърни и бронзови, но в клуба има строго правило. Футболистите не взимат медал, освен ако той не е златен. Така това ще бъдат първите медали, които футболисти на Левски взимат от над 15 години.

