Цената на днешното детство: Как липсата на свободна игра разболява децата ни

29 април 2026, 12:27 часа 467 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
През 70-те години на миналия век детството се характеризираше с изключително ниво на свобода. Децата излизаха навън след закуска и се връщаха само за вечеря, прекарвайки целия ден без телефони, графици или надзор от възрастни. И това не е било следствие от родителска небрежност – липсата на надзор се е смятала за естествена част от израстването. Съвременното детство е различно: то е строго структурирано, постоянно наблюдавано и щателно планирано. Въпреки че тази среда е станала по-безопасна в измерими термини, психолозите се чудят какви важни елементи за развитие се губят, пише Space Daily.

Неструктурираната игра

Питър Грей, еволюционен психолог в Бостънския колеж, е посветил кариерата си на изучаване на връзката между намаляващото време за свободна игра и психологическото въздействие, което то оказва върху младите хора. В статията си „Упадъкът на играта и възходът на психопатологията при децата и юношите“, публикувана в American Journal of Play, Грей доказва, че от 60-те години на миналия век възможностите на децата за самостоятелна и неподдържана дейност непрекъснато намаляват. Този процес съвпада с рязкото нарастване на детската тревожност, депресия и чувство за безпомощност.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Свободната игра служи на важна функционална цел. Тя е механизъм, чрез който децата се учат да:

  • регулират собствените си емоции;
  • преговарят с другите;
  • взимат самостоятелни решения;
  • разбират последствията от действията си;
  • развиват вътрешен механизъм на контрол.

Когато децата поставят свои собствени правила и разрешават конфликти без намесата на възрастни, те развиват когнитивни умения, които не могат да бъдат развити чрез структурирани дейности.

Външен контрол

Джийн Туендж и нейните колеги от Държавния университет в Сан Диего провеждат мащабен мета-анализ на промените в чувството за личен контрол при децата през втората половина на 20-ти век. Резултатите, публикувани в Personality and Social Psychology Review, показват, че между 1960 и 2002 г. младите хора масово се изместват към външен механизъм на контрол. Това означава, че новите поколения все повече вярват, че животът им се определя от външни сили, а не от собствените им усилия.

Тази промяна е пряко свързана с нарастването на случаите на депресия, тъй като когато едно дете порасне с убеждението, че светът му влияе, а не то на света, се развива психология на безпомощност. За разлика от това, децата от предишни десетилетия са били принуждавани сами да се справят със ситуациите, образно и буквално „падайки и ставайки“, което е създало солидна основа за психологическа самодостатъчност.

Графиците замениха свободата

Промяната в подходите на родителите не се дължи на това, че родителите обичат децата си по-малко. Напротив, грижите за тях са станали повече: изискванията за безопасност са се увеличили, училищните програми са станали по-интензивни, а идеята за „продуктивно детство“ е станала еквивалентна на строг график от клубове и извънкласни дейности. Психологически това е довело до прехвърляне на "собствеността" върху детството от детето към възрастния. Детето е престанало да бъде архитект на своя ден, превръщайки се просто в участник в сценарии, разработени от възрастните. Емоционалните „мускули“, отговорни за преодоляването на скуката, разрешаването на конфликти и възстановяването от неуспехи, обаче не се тренират в изкуствено създадена среда. Те изискват действителна автономност, включително правото да правят грешки.

Наследството на автономния опит

Поколение, отгледано с висока степен на автономност, получава контрол над собственото си време и решения. Децата създават приятелства, преследват творчески проекти и се справят самостоятелно с несигурността. Това формира дълбока убеденост в способността за справяне с всякакви обстоятелства. Дори будистката концепция за осъзнато присъствие (сати) отразява тази идея: директното взаимодействие с реалността, без посредници, развива специална психологическа основа.

Днешните данни ни принуждават да преосмислим стойността на пълната сигурност. Като увеличава сигурността и запълва всеки час от живота на детето, обществото неволно го лишава от важен етап от развитието. Поколението, което се завърна у дома с включени улични лампи, извършваше точно психологическата работа, за която природата е предвидила детството.

Практически съвети

Психолозите съветват постепенно да спирате да вземате всички решения за детето си вместо него, третирайки го като безпомощно и безотговорно! Спазвайте дистанция, ясно определете границите на вашата власт и постепенно освобождавайте детето си, позволявайки му да прави собствени избори и да поема отговорност за тях. За децата е по-лесно да предприемат действия, когато знаят, че имат предпазната мрежа на присъствието на родителите си. Но в крайна сметка родителите трябва да премахнат силната си ръка, позволявайки на децата си постепенно да станат по-независими. 

Колкото по-здраво държим децата си за ръка, колкото повече се опитваме да ги контролираме, толкова по-силно ще бъде желанието им да се дистанцират от нас. С порастването на децата те неизбежно се дистанцират от нас, докато не ни изоставят напълно. Трябва да приемем това: това е мисията на всички родители. 

Евгения Чаушева
Игра Родители Наука възпитание деца детство отношения авторски
