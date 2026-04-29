Край на "Магазин за хората": Държавата закри веригата на Пеевски

Закриват веригата "Магазини за хората". Това съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов на брифинг в Министерския съвет. "Днес разпореждам закриване на дружеството по начин, който намалява загубите за хората", каза той. По думите му около 2 млн. лева вече са изразходвани от предвидените 10 млн. лева, а останалите средства ще бъдат върнати в бюджета.

Христанов посочи, че инициативата още от създаването си е била "трагично опозорена" заради връзки с "известна фигура, санкционирана по закона "Магнитски", което е поставило петно върху проекта".

"Нямаше как да убедим хората, че държавата може да продава боб и русенско варено, докато в същото време петното е, че идеолог на цялата инициатива е човек, който за миналата година е летял 33 пъти от Дубай с частен самолет. Въпреки всичко, дадохме шанс на "Магазина за хората" да покаже резултати. Дадохме възможност да отчитат първите три месеца. Резултатите са повече от трагични", заяви земеделският министър.

По думите на министъра за първите три месеца при заложени приходи от 1,48 млн. лева реално изпълнените приходи са 420 000 лева или по-малко от една трета. В същото време за този период няколко души са получили общо 170 000 лева възнаграждения.

След задълбочен анализ на всички финансови показатели, се е стигнало до извода, че целият бизнес план е направен, за да бъдат оправдани 10 млн. лева - пари от данъци, за да влязат в дружеството.

"Не е работа на държавата да осъществява търговска дейност, нито да се меси в икономиката", коментира министърът.

Припомняме, че днес Съветът на директорите на "Магазин за хората" подаде оставка. Мотивът е липсата на диалог, ясна управленска посока и подкрепа от страна на Министерството на земеделието и храните.