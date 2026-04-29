Опасността се увеличава. Времето утре - 30 април 2026 г.

На 30 април 2026 г. синоптичната обстановка в страната ще бъде усложнена. Ще бъде облачно и с повсеместни валежи от дъжд и на места в Югозападна България, Рило-Родопската област и Предбалкана количествата ще са значителни. В планинските райони валежите ще са от сняг. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България - временно силен вятър от североизток. Минималните температури ще са между 5° и 10°, в София – около 7°. Максималните ще са от 8° - 10° в Северна България, където температурите ще са почти без денонощен ход, до 16° - 18° на места в Южна България, в София максималната температура ще е около 9°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Оранжев код

Оранжев код за опасни валежи е обявена за част от областите Видин, Монтана, Пазарджик, Смолян, Благоевград, Пловдив, В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1700 метра – от дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

Дъжд и по Черноморието

По Черноморието ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Температурите ще са без съществен дневен ход, между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

