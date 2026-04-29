Хърватите се организират в Сърбия: Създадоха ново движение

29 април 2026, 12:43 часа
Снощи в сръбския град Суботица беше представена новооснованата Хърватска национална визия (ХНВ). Тя беше представена като гражданска инициатива с политически амбиции да представлява хърватите в Сърбия, предаде хърватската медия "Индекс". „Първото нещо, което ни вдъхнови, бяха изборите за Хърватски национален съвет, които ни очакват в края на тази година“, каза  председателят на новото движение Ясна Войнич, която е парламентарен представител на ХДС. Изявата му беше пред около сто гости в Хърватския културен център „Буневачко коло“.

Причина за новото хърватско движение в Сърбия

Войнич посочи и едногодишната блокада на работата на Демократичния съюз на хърватите във Войводина (ДСХВ), който досега беше единствената политическа организация на хърватите в Сърбия, като една от причините за стартирането на ХНВ.

„Политическите действия са необходими за нашето развитие. В този момент имаме силната подкрепа на Република Хърватия и вярваме, че са създадени подходящите условия и момент за стартиране на тази визия“, каза Войнич. ОЩЕ: Напрежение до сръбско-унгарската граница: Автобус за студенти беше подпален във Войводина (ВИДЕО)

Целта е цяла Сърбия

Тя добави, че ХНВ ще бъде дясноцентристко гражданско движение с християндемократически ценности, което ще действа в цяла Сърбия, изграждайки положително възприятие за хърватите и условията за тяхното оцеляване. ОЩЕ: Мадяр ще подкрепя унгарците във Войводина, но ще контролира парите

Деница Китанова Отговорен редактор
