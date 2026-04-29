"Ще помогнем на Левски! Радвам се, че собственикът на "сините" не е бетинг компания"

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров заяви в предаването “Денят” по Дарик радио, че общинският съвет и Столична община ще помогнат Левски възможно най-бързо да има модерен стадион. Той се е запознал с новия собственик на "сините" Атанас Бостанджиев, за когото се радва, че не е собственик на бетинг компания. Петров разкри и за разговори с други заинтересовани лица за реконструкция на "Герена".

Петров: Вариантите бяха много на масата

„Аз за новия собственик на Левски разбрах на пресконференцията. Имах честта да се запозная с него. Изглежда като човек с възможности, което беше важно за Левски. Общината може да бъде най-добрият партньор за едно публично-частно партньорство“, заяви Петров.

„Вариантите бяха много на масата. Sportfive не успяха да покажат финансови гаранции за построяването на стадиона. Следващата година-година и половина не сме спирали. Влязохме разговори и с IMG, които менажират „Метрополитано“ на Атлетико Мадрид, „Етихад“ на Манчестър Сити, както и стадиона на Фулъм. Работихме във вариант и ако Левски не е в състояние да извади парите за такъв ремонт, да намерим решение", разказа той.

„Радвам се, че има нов собственик на Левски и има подадени намерения за строеж. Предстоят доста интензивни срещи с екипа на футболния клуб, защото ни предстои много работа. За да изпълним поставените срокове от пресконференцията от миналата седмица, ни предстоят много срещи и много работа. Ние като Община твърдо заставаме зад това в София да има добра спортна инфраструктура. Ще помогнем на процеса Левски възможно най-бързо да има модерно спортно съоръжение, където да не се играят само мачове на Левски, а и мачове от големи международни първенства", подчерта председателят на СОС.

„Ние сме в непрестранни разговори с Наско Сираков, с Даниел Боримиров, с юристите на клуба. Обсъждали сме много различни идеи. Ние продължаваме да работим с тях. В следващите дни отново ще направим срещи с тях. Радвам се, че Левски се стабилизира финансово. Радвам се, че собственикът на Левски не е собственик на бетинг компания. Не искам да слагам срокове кога новият стадион на Левски да бъде построен. Надявам се след края на следващия сезон да се започне реконструкцията на стадиона. Заявеното от Левски е от 18 до 24 месеца да бъде построен. Не е хубаво да залагаме срокове, ако не сме сигурни в тях“, каза още Цветомир Петров.

