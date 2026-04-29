Кметът на Стара Загора има план за спасението на Берое, който включва взимане на лиценза на друг клуб

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров има план за спасението на Берое. Според колегите от "Тема Спорт" по време на честванията на 110-годишния юбилей на клуба и 40 години от титлата в родния елит градоначалникът е обсъдил с футболните хора как да се помогне в тежката ситуация. При изпадане на заралии във Втора лига е ясно, че сегашният собственик Ернан Банато ще напусне и ще върне акциите.

Берое може да взема лиценза на Локомотив Стара Загора

Опасенията на местната власт са, че босът е натрупал големи задължения в последните години и това ще натежи. Затова е възможно клубът да се обяви във фалит и да започне на чисто от Трета лига. За целта ще се вкара другият местен отбор – Локомотив Стара Загора, в югоизточния трети ешелон. Така после Берое ще може да вземе лиценза му, пишат от "Тема Спорт".

СНЦ “Национален фенклуб Берое – Стара Загора” излезе с нарочна декларация срещу ръководството на клуба и по-конкретно собственика Ернан Банато/ „Празникът в неделя не беше просто събитие – той беше показател за това какво е Берое, когато хората повярват, когато има смисъл и кауза. Трибуните говориха ясно – беройската публика е жива, вярна и готова да застане зад името Берое докрай. Но нека бъдем пределно откровени – тази публика не се губи случайно. Тя беше отблъсната с години от липса на визия, от грешни решения и от отчуждение между клуб и фенове. Топката сега е във вашето поле. Призоваваме ръководството:

– незабавно да възстанови връзката с привържениците чрез действия, а не чрез думи;

– да покаже уважение към историята, символите и хората зад Берое;

– да постави клуба над всичко останало – интереси, експерименти и временни решения.

И най-важното в този ключов момент – билетите за оставащите домакински срещи да не надвишават 5 евро. Пълен стадион означава подкрепа, натиск и шанс. Празни трибуни – точно обратното. Изборът е ваш – да имате публика зад гърба си или да продължите да я губите. Показахме, че сме тук. Въпросът е дали и вие сте.“, гласеше позицията.

