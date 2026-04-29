Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Кметът на Стара Загора има план за спасението на Берое, който включва взимане на лиценза на друг клуб

29 април 2026, 10:48 часа 532 прочитания 0 коментара

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров има план за спасението на Берое. Според колегите от "Тема Спорт" по време на честванията на 110-годишния юбилей на клуба и 40 години от титлата в родния елит градоначалникът е обсъдил с футболните хора как да се помогне в тежката ситуация. При изпадане на заралии във Втора лига е ясно, че сегашният собственик Ернан Банато ще напусне и ще върне акциите.

Берое може да взема лиценза на Локомотив Стара Загора

Опасенията на местната власт са, че босът е натрупал големи задължения в последните години и това ще натежи. Затова е възможно клубът да се обяви във фалит и да започне на чисто от Трета лига. За целта ще се вкара другият местен отбор – Локомотив Стара Загора, в югоизточния трети ешелон. Така после Берое ще може да вземе лиценза му, пишат от "Тема Спорт".

Окачените бутонки

СНЦ “Национален фенклуб Берое – Стара Загора” излезе с нарочна декларация срещу ръководството на клуба и по-конкретно собственика Ернан Банато/ „Празникът в неделя не беше просто събитие – той беше показател за това какво е Берое, когато хората повярват, когато има смисъл и кауза. Трибуните говориха ясно – беройската публика е жива, вярна и готова да застане зад името Берое докрай. Но нека бъдем пределно откровени – тази публика не се губи случайно. Тя беше отблъсната с години от липса на визия, от грешни решения и от отчуждение между клуб и фенове. Топката сега е във вашето поле. Призоваваме ръководството: 

– незабавно да възстанови връзката с привържениците чрез действия, а не чрез думи;

– да покаже уважение към историята, символите и хората зад Берое;

– да постави клуба над всичко останало – интереси, експерименти и временни решения.

И най-важното в този ключов момент – билетите за оставащите домакински срещи да не надвишават 5 евро. Пълен стадион означава подкрепа, натиск и шанс. Празни трибуни – точно обратното. Изборът е ваш – да имате публика зад гърба си или да продължите да я губите. Показахме, че сме тук. Въпросът е дали и вие сте.“, гласеше позицията.

ОЩЕ: Трансферно разочарование на Левски подписа с бразилци

Джем Юмеров
Берое Живко Тодоров
