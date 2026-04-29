"Край на "касичката" на Пеевски и Борисов": "Да, България" за закриването на "Магазини за хората"

Подобни схеми са визитната картичка и касичка на модела "Пеевски-Борисов" - пренасочване на публичен ресурс към частни интереси под маската на фалшива социална загриженост. Такива примери има стотици във всички държавни институции и те трябва да бъдат прекратени незабавно. Това заявиха в позиция във Facebooк от "Да, България" след решението на служебния кабинет да закрие "Магазините за хората".

От "Да, България" нарекоха магазина "поредната популистка инициатива, създадена от ГЕРБ по поръчка на Делян Пеевски.

"Въпреки гръмкото си име, проектът, вместо магазини, се оказа нищо повече от обикновени щандове, които струват на данъкоплатците 10 млн. лв., отпуснати от кабинета "Желязков" без никакъв предварителен анализ, посочиха от "Да, България".

Според политическата сила резултатите за 2025 г. говорят сами за себе си - "Магазините за хората" са на 284 000 лв. загуба, което е "поредната нерентабилна инвестиция по идея на Пеевски, която всички плащаме, без тя да носи реален ефект за обществото".

"Охраната на Пеевски и Борисов, фиктивните магазини, хора на гражданските договори към държавни предприятия, които никога не са стъпвали на работа, но всеки месец получават възнаграждения и необоснованите заплати от по 10 000 евро в държавните дружества, са симптомите на завладяната държава. На изборите гражданите дадоха ясен мандат за пълното демонтиране на този модел и следващото правителство трябва да изпълни заявените си предизборни ангажименти", се казва още в поцията на "Да, България".