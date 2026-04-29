"Ясно ДА": ЕС иска да даваме изрично съгласие за секс, всичко друго е изнасилване

Изнасилването трябва да се определя въз основа на липсата на съгласие във всички страни от ЕС. Мълчанието, липсата на съпротива или предишна връзка не трябва да означават съгласие.

Това са решенията в доклад, с който Европейският парламент иска Европейската комисия да предложи законодателство, установяващо обща дефиниция за изнасилването, основана на свободно дадено, информирано и отменимо съгласие, съобщиха от ЕП.

В доклад, приет във вторник с 447 гласа "за", 160 "против" и 43 "въздържал се", евродепутатите призовават държавите-членки, които все още разчитат на дефиниции за изнасилване, базирани на използването на сила или насилие, да приведат законите си в съответствие с международните стандарти (включително Истанбулската конвенция, ратифицирана от ЕС през 2023 г. ).

Те също така изискват адекватна подкрепа и защита за жертвите в целия ЕС.

Парламентът смята, че мълчанието, липсата на съпротива, липсата на "не", предишно съгласие, минало сексуално поведение или каквато и да е настояща или предишна връзка, не трябва да се тълкуват като съгласие за интимен контакт.

Нова правна рамка

Евродепутатите приемат, че съгласието трябва да се оценява в контекст, включително в случаи, включващи насилие, заплахи, злоупотреба с власт, страх, сплашване, безсъзнание, интоксикация, химическо въздействие, сън, болест, увреждане или уязвимост.

Според тях реакциите, свързани с травма (като реакциите "замръзване" или "умиление"), трябва да бъдат отразени в законодателството и съдебната практика и повтарят искането си за добавяне на насилие, основано на пола, към обвиненията, считани за престъпления в ЕС.

Подход, ориентиран към жертвата

Само законодателство относно изнасилването, основано на съгласие, може да гарантира достъп до правосъдие, смята ЕП.

Евродепутатите считат, че ЕС се нуждае от междусекторен и ориентиран към жертвата подход, включително предоставяне на незабавна медицинска помощ, сексуално и репродуктивно здравеопазване, безопасен и законен аборт, грижи за травми, психологическа подкрепа и правна помощ. Те също така искат безплатни специализирани услуги за подкрепа, включително 24-часови кризисни центрове, предлагащи медицинска, психологическа и правна подкрепа.

Обучение, образование и осведоменост

Докладът призовава за редовно и специално разработено задължително обучение за специалисти, които е вероятно да влязат в контакт с жертви на изнасилване, включително служители на правоприлагащите органи, съдии, прокурори, адвокати, здравни специалисти и работници на първа линия.

Евродепутатите искат ЕК да представи насоки на ЕС през 2026 г. относно цялостно сексуално образование и такова, свързано с отношенията, както и за общоевропейски кампании за повишаване на осведомеността относно съгласието, взаимоотношенията, сексуалната неприкосновеност и телесната автономност, и за действия срещу митовете относно изнасилването, анти-джендър съдържанието и онлайн тормоза.

"Само ДА означава "ДА" в целия ЕС"

"Както морално, така и правно неприемливо е жените да не са защитени от законодателство "Само ДА означава "ДА" в целия ЕС". От години призоваваме за общо европейска дефиниция на изнасилването и въпреки че Съветът предотврати включването му като част от директивата за борба с насилието срещу жени, все повече правителства признават необходимостта от този подход – от 2023 г. насам Франция, Финландия, Люксембург и Нидерландия въведоха закони, основани на съгласието. Инерцията е с нас - време е да се предостави общо европейско определение за изнасилването, основано на липсата на свободно дадено и отменимо съгласие", заяви докладчикът на Комисията по граждански свободи Евин Инчир (С&Д, Швеция).

"Една от всеки 3 жени в ЕС е преживяла насилие, основано на пола. Една от всеки 20 е била изнасилена. Благодарение на смели жени като Жизел Пелико има все по-големи призиви за действие. Но знаем, че в нашите общности има безброй жертви, много от които никога няма да видят справедливост. Парламентът се застъпва за справедливост, като призовава Комисията да предложи законодателство, за да можем активно да подобрим положението на жените, като надхвърлим остарелите закони и им гарантираме еднакво ниво на защита в целия ЕС", коментира докладчикът на Комисията по правата на жените Йоана Шойринг-Виелгус (С&Д, Полша).