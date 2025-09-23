Войната в Украйна:

БФС спира правата на съдия

23 септември 2025, 12:27 часа 140 прочитания 0 коментара
Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС) спря правата на рефера Стилян Колев. Решението важи за неопределен период от време.

"СК към БФС спира правата на главния съдия Стилян Стоянов Колев за неопределен период от време, заради незадоволително представяне на двубоя от IX кръг на Втора лига между отборите на Дунав Русе и Футболен клуб Черноморец 1919 Бургас", се казва в изявлението на БФС във вторник.

В събота русенци победиха Черноморец с 2:0 и са на второ място в класирането във втора дивизия.

Николай Илиев
