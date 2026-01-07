Бивш директор в ЦСКА: Собствениците работят със сърце за клуба, надявам се „червените“ да станат шампиони с Христо Янев!

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев коментира случващото се в клуба в последните месеци. Той говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като сподели, че собственикът на клуба Валтер Папазки и неговите подчинени работят със сърце за „армейците“. Той също така изрази надежда, че „червените“ ще успеят да вземат шампионската титла на България с Христо Янев начело.

Орманджиев също така направи равносметка на изминалата 2025 година. Той бе категоричен, че 2026-та трябва да бъде много по-добра за българския гранд и той да успее да се класира за евротурнирите. Бившият директор обърна внимание и на строежа на стадион „Българска армия“.

Стоян Орманджиев отправи лично пожелание към ЦСКА и всички „армейци“

„Ако направим равносметка как мина 2025 г., не искам 2026 г. да започва по същия начин футболно. Ако може да бъде коренно обратно, ще бъда много щастлив. Това е лично пожелание към клуба и всички „армейци“ - 2026 г. да бъде по-успешна за ЦСКА. Защото нас най-много ни интересуват резултатите. Последните 2 години не се класирахме за евротурнирите, сега отборът трябва да го направи, и разбира се: най-важното – през 2026 г. да бъде завършен стадионът. Това да е черешката на тортата“.

„Това са хора, които работят със сърце за ЦСКА. Изисква се много да влагаш такива инвестиции и да не гледаш на ЦСКА като бизнес проект, а като на клуб, който се развива във всяко едно естество. Тук говорим за много сериозна основа. Всеки е дал своя дан, а това, което се случва в ЦСКА, е естествен процес на събитията. Фенски или оракулски да го кажа? Ако е фенски – 2026 г. Надявам се ЦСКА да стане шампион с треньор Христо Янев“, обясни Стоян Орманджиев.

ОЩЕ: ЦСКА разтрогва договора на любимец на Сектор Г