По какъв магически начин, ако Теменужка не е министър, цените ще скочат?

Това изявление, че падне ли правителството, цените в магазините ще скочат, ми звучи като някакво заклинание. Как точно ще се случи? По какъв магически начин това, че Теменужка Петкова няма да е финансов министър, на мен ще ми поскъпне живота? Други са факторите, които водят до вдигане на цените, не тя. Това е абсолютен нонсенс. Този коментар направи икономистът Георги Вулджев в ефира на Нова телевизия относно исканата оставка на правителството, а мандатоносителят заяви, че това ще доведе до хаос и до по-високи цени в магазините.

ОЩЕ: Никой не се преструва, че няма проблем с дефицита - просто се преструват, че може да се реши сам

Той обясни, че ако се погледне обективно, администрацията по никакъв начин не влияе на цените, а дори напротив, не си върши достатъчно добре работата. "Да не говорим, че един от големите фактори, които влияят върху инфлацията, е това помпане на разходите, което го имаме през последните години. Те по никакъв начин не допринасят цените да са по-ниски в момента", коментира икономистът.

ОЩЕ: Втори Бюджет 2026: Не карайте площада да ви измете, предупреждава ПП

Вулджев беше категоричен, че това управление няма никаква причина да остане на власт. "Оправдаваха се, че заради нестабилно управление преди имаме лоши бюджети. Сега, като имаме стабилно управление, получихме най-лошия бюджет от 5 години насам. Нали сме в подем, имаме нулева безработица, а дефицитът е огромен. Как става?", попита той.