Тухел продължава да отрича, че е сбъркал тактиката - проблемът бил в ДНК-то на английския футбол

Томас Тухел заяви, че е „на 100 процента“ отдаден на идеята да продължи като селекционер на Англия и на следващото Европейско първенство след две години. Германецът отвърна и на критиците, които поставиха под въпрос тактиката му, като посочи, че проблемът всъщност е в „ДНК-то“ на английския футбол. Тухел бе подложен на сериозни критики след загубата на полуфинала от Аржентина, но смята, че проблемът не е бил в схемата, а това, че Ангиля има слабост да задържа топката под напрежение.

Тухел остава начело на Англия, но се усъмни във футболното им ДНК

"В онзи момент усещането ми беше, че нито една схема в света не можеше да ни помогне. Бяхме прекалено пасивни и не достатъчно агресивни физически. Не успявахме да спрем включванията на съперника в наказателното ни поле, а и подаванията им бяха на много високо ниво. Все още не съм видял статистиката, но според мен веднага след нашия гол инерцията в мача се обърна напълно, а притежанието ни на топката спадна драстично. Вече не успявахме да печелим единоборства и затова се прибирахме все по-дълбоко. Това никога не е било част от плана, но просто се случи", каза Тухел.

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"Не успяхме да спрем включванията от втора позиция, особено на полузащитниците, които намираха пространства между линиите ни. А подаванията към тях бяха на най-високо ниво. Трябва да си върнеш контрола върху топката. В противен случай няма как да излезеш от пресата и няма как отново да обърнеш инерцията в своя полза. Мисля, че притежанието на топката има ключова роля. Може би просто не е в нашето ДНК така, както е в испанското, аржентинското или бразилското – да вземеш топката и да контролираш мача чрез нея", добави още той.

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