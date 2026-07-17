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Предложиха съотборник на Кристиано Роналдо за заместник на Левандовски в Барселона

17 юли 2026, 13:43 часа 488 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Предложиха съотборник на Кристиано Роналдо за заместник на Левандовски в Барселона

Ръководството на Барселона продължава да търси заместник на Роберт Левандовски. Полският голмайстор напусна "Камп Ноу" след четири успешни сезона и подписа с Чикаго Файър в Мейджър Лийг Сокър. Въпреки че каталунците успяха да привлекат Антъни Гордън, в състава на Ханзи Флик все още липсва изявен футболист на върха на атаката. По тази причина ръководството работи усилено по трансфера на Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид, но сделката е под въпрос. Сега каталунците са свързвани с пореден нападател, определян като допълнение към аржентинеца.

Предложиха колумбийски национал на Барселона

Според испанското издание Диарио Спорт, нападателят на Ал Насър - Джон Дюран, е бил предложен на Барселона през последните дни. Съотборникът на Кристиано Роналдо е добре познат на ръководството на "Камп Ноу", след като през 2025 година спортният директор Деко се опита да го привлече. Година по-късно колумбиецът отново е спряган за преминаване при каталунците, но в момента шампионите не предприемат сериозни стъпки по отношение на трансфера му.

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Джон Дуран

Друг клуб дебне за подписа на Дюран

Тъй като Барса по-всяка вероятност няма да се възползва от предложението за Дюран, то друг клуб може да си осигури услугите му. Според информацията Бенфика следи изкъсо случващото се с колумбийския национал и може да го привлече в Португалия под формата на заем с опция за изкупуване. 22-годишният футболист прекара първата половина на миналия сезон под наем във Фенербахче, а втората - в Зенит Санкт Петербург в рамките на друг заем.

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Барселона Ал Насър Джон Дюран
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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