Различна съдба в Европа: ЦСКА 1948 се оказа в капан, докато Лудогорец ликува преди жребия

ЦСКА 1948 ще бъде сред непоставените отбори при жребия за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, който ще се проведе в понеделник. Това означава, че при евентуално продължаване напред българският тим може да се изправи срещу по-силен съперник в следващата фаза на турнира. “Червените“ първо трябва да преодолеят Спартак Търнава във втория квалификационен кръг. Ако успеят да елиминират словашкия тим, ЦСКА 1948 ще наследи неговия коефициент от 10,500.

Чужд провал закопа амбициите на ЦСКА 1948 за по-лек път в турнира, докато разградчани влизат с предимство в следващия кръг

С този актив българският тим бе много близо до това да попадне сред поставените отбори и да получи по-благоприятен жребий за третия кръг. Шансовете за това обаче отпаднаха след отпадането на румънския Университатя Клуж от Динамо Киев след изпълнение на дузпи. Резултатът промени разпределението на коефициентите и остави ЦСКА 1948 в групата на непоставените тимове. Окончателното разпределение на отборите в двете групи ще бъде направено в деня на жребия, когато УЕФА ще определи кои потенциални съперници могат да се паднат на всеки от участниците.

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За разлика от ЦСКА 1948, Лудогорец ще бъде поставен при жребия за третия квалификационен кръг на турнира. Разградчани разполагат с висок коефициент от 28,750, който им гарантира по-добра позиция при евентуално достигане до тази фаза. Преди това обаче Лудогорец трябва да се справи с израелския Апоел Тел Авив във втория квалификационен кръг. При успех “орлите” ще продължат похода си в Европа с предимството на поставен тим и ще избегнат част от най-сериозните възможни съперници.

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