Бивш капитан на Ботев Пловдив подсилва ЦСКА?

Бивш капитан на Ботев Пловдив и национал на България е вариант за ново попълнение на ЦСКА. Става въпрос за 28-годишния десен краен защитник Николай Минков. Това разкриха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите бранителят е бил предложен на ръководството и треньорския щаб на „армейците“, но на този етап носителят на Купата на България не бърза да го привлече.

Николай Минков напусна Ботев Пловдив след 5 години в клуба

Николай Минков напусна Ботев Пловдив след края на миналия сезон. Той си събра багажа, след като договорът му с „канарчетата“ изтече, а той отказа да го поднови. Десният бек прекара 5 години на „Колежа“, в които изигра общо 167 мача за тима във всички турнири. В тях Николай Минков се отчете с 11 попадения, а също така направи и 11 асистенции. Той бе част от отбора, който вдигна Купата на България през сезон 2023/24.

Десният бек още не може да си намери отбор

Желанието на Николай Минков е да продължи кариерата си в чужбина. До момента обаче той не си е намерил отбор. Ако това продължи, то има голяма вероятност да облече екипа на ЦСКА. „Армейците“ усилено търсиха футболист на неговия пост през лятото, след като Иван Турицов напусна и тимът остана единствено с Давид Пастор по десния фланг на отбраната. В крайна сметка „червените“ привлякоха под наем Тамиму Уору от Ботев Враца.

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